Live
  • Чт 11.09.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.21
  • EUR 48.24

«Победы» россиян в Волчанске и Купянске проанализировали в ISW

Украина 07:23   11.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Победы» россиян в Волчанске и Купянске проанализировали в ISW

В сводке 11 сентября эксперты Института изучения войны (ISW) прокомментировали очередные заявления россиян об их якобы продвижениях на двух направлениях Харьковщины.

Согласно данным аналитиков, линия фронта на Южно-Слобожанском направлении осталась неизменной. И хотя враг утверждал, что ВС РФ продвинулись на западе от Синельниково и на левом берегу речки Волчья в Волчанске, эта информация – фейковая.

«9 и 10 сентября российские войска атаковали северо-восточнее Харькова вблизи Синельникова и Волчанска. Российские блогеры утверждали, что украинские войска контратаковали в Волчанске и близ Синельниково», – пишут в Институте изучения войны.

Также оккупанты распространяли информацию о захвате территорий на северо-востоке в Купянске. Но она, отмечают аналитики, также не соответствует действительности.

«9 и 10 сентября российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к западу от Купянска вблизи Мирового; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и к юго-востоку от Купянска вблизи Степной Новоселовки и в направлении Песчаного», – передают эксперты.

Также атаки РФ на Боровском и Великобурлукском направлениях не увенчались успехом, добавили в ISW.

Читайте также: Состояние раненой девочки в Купянске еще тяжелое, что грозит родителям — ХОВА

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 11 сентября: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 11 сентября: как прошла ночь
11.09.2025, 08:28
Сегодня 11 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 11 сентября: какой праздник и день в истории
11.09.2025, 06:00
«Победы» россиян в Волчанске и Купянске проанализировали в ISW
«Победы» россиян в Волчанске и Купянске проанализировали в ISW
11.09.2025, 07:23
МСЭК убрали, а взятки за фиктивную инвалидность остались – СБУ раскрыла схему
МСЭК убрали, а взятки за фиктивную инвалидность остались – СБУ раскрыла схему
10.09.2025, 11:00
Новости Харькова — главное 10 сентября: обстрелы, какие дома снесут в городе
Новости Харькова — главное 10 сентября: обстрелы, какие дома снесут в городе
10.09.2025, 20:45
Что горело в области в результате ударов россиян, рассказали в ГСЧС
Что горело в области в результате ударов россиян, рассказали в ГСЧС
11.09.2025, 08:22

Новости по теме:

07:25
О продвижении в Купянске сообщают россияне – что говорят в ISW
07:05
ISW: на севере от Харькова продвинулись россияне – что захватили
07:05
Имеет ли армия РФ успехи на Харьковщине – анализ ситуации на фронте от ISW
07:02
ВСУ имеют успехи на севере Харьковщины, РФ – на Купянщине, сообщил ISW
07:18
Ситуация в Мировом: россияне вновь заявляют о продвижении – правда ли это

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: ««Победы» россиян в Волчанске и Купянске проанализировали в ISW»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2025 в 07:23;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 11 сентября эксперты Института изучения войны (ISW) прокомментировали очередные заявления россиян об их якобы продвижениях на двух направлениях Харьковщины.".