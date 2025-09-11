«Победы» россиян в Волчанске и Купянске проанализировали в ISW

В сводке 11 сентября эксперты Института изучения войны (ISW) прокомментировали очередные заявления россиян об их якобы продвижениях на двух направлениях Харьковщины.

Согласно данным аналитиков, линия фронта на Южно-Слобожанском направлении осталась неизменной. И хотя враг утверждал, что ВС РФ продвинулись на западе от Синельниково и на левом берегу речки Волчья в Волчанске, эта информация – фейковая.

«9 и 10 сентября российские войска атаковали северо-восточнее Харькова вблизи Синельникова и Волчанска. Российские блогеры утверждали, что украинские войска контратаковали в Волчанске и близ Синельниково», – пишут в Институте изучения войны.

Также оккупанты распространяли информацию о захвате территорий на северо-востоке в Купянске. Но она, отмечают аналитики, также не соответствует действительности.

«9 и 10 сентября российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к западу от Купянска вблизи Мирового; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и к юго-востоку от Купянска вблизи Степной Новоселовки и в направлении Песчаного», – передают эксперты.

Также атаки РФ на Боровском и Великобурлукском направлениях не увенчались успехом, добавили в ISW.