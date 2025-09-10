Состояние раненой девочки в Купянске еще тяжелое, что грозит родителям — ХОВА

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что 6-летнюю девочку, пострадавшую 7 сентября в результате обстрела города Купянск, прооперировали. Ее состояние до сих пор тяжелое.

«Находится в нейрохирургии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь. Это был сюрприз для нас — то, что ребенок находится в Купянске. Далее будем разбираться с родителями, уже есть наработки, сообщения в правоохранительные органы, в соцслужбы», — отметил глава ХОВА.

Он заявил, что де-юре детей в Купянске сейчас не должно быть.

«Конечно, сейчас усиливаем работу и правоохранительного блока, и тому подобное. Однако мы даже не можем пройти по домам потому, что это большая территория, это прямая опасность, и для правоохранителей, и для гражданских, и для работников ГВА. Там еще остается 880 человек. Еще раз будем работать, чтобы убедиться, что детей там нет», – сказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 7 сентября россияне около 14:30 из минометов обстреляли Купянск. Ранения получила 6-летняя девочка, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что родители ребенка выехали, а ребенка оставили у бабушки.