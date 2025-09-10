Состояние раненой девочки в Купянске еще тяжелое, что грозит родителям — ХОВА
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что 6-летнюю девочку, пострадавшую 7 сентября в результате обстрела города Купянск, прооперировали. Ее состояние до сих пор тяжелое.
«Находится в нейрохирургии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь. Это был сюрприз для нас — то, что ребенок находится в Купянске. Далее будем разбираться с родителями, уже есть наработки, сообщения в правоохранительные органы, в соцслужбы», — отметил глава ХОВА.
Он заявил, что де-юре детей в Купянске сейчас не должно быть.
«Конечно, сейчас усиливаем работу и правоохранительного блока, и тому подобное. Однако мы даже не можем пройти по домам потому, что это большая территория, это прямая опасность, и для правоохранителей, и для гражданских, и для работников ГВА. Там еще остается 880 человек. Еще раз будем работать, чтобы убедиться, что детей там нет», – сказал Синегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, 7 сентября россияне около 14:30 из минометов обстреляли Купянск. Ранения получила 6-летняя девочка, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что родители ребенка выехали, а ребенка оставили у бабушки.
Читайте также: МСЭК убрали, а взятки за фиктивную инвалидность остались – СБУ раскрыла схему
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Состояние раненой девочки в Купянске еще тяжелое, что грозит родителям — ХОВА»; из категории Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 сентября 2025 в 16:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что 6-летнюю девочку, пострадавшую 7 сентября в результате обстрела города Купянск, прооперировали. ".