Родители выехали: почему ребенок, которого ранила РФ, оставался в Купянске

6-летняя девочка, пострадавшая накануне в результате обстрела города Купянск, находится в тяжелом состоянии, рассказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Относительно девочки, здесь большой вопрос у нас был, почему ребенок находится в Купянске, когда мы проводили эвакуацию и всех детей из этого населенного пункта вывезли. Было установлено, что родители самостоятельно уехали, ребенка оставили у бабушки. Большое количество вопросов ко всем службам, дальше будем выяснять все обстоятельства», – отметил Синегубов.

По его данным, девочка находится в отделении нейрохирургии с взрывными травмами и серьезным ранением лба. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Глава ХОВА уточнил, что на Купянском направлении еще остается 5121 человек, из них в Купянске – 896. Из Боровской громадs эвакуировать нужно 1598 человек.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, недавно начальник Купянской ГВА Андрей Беседин сообщал, что принудительную эвакуацию семей с детьми завершили уже давно. Больше года на территории громады нет детей.