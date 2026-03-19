Live

Мать, не предотвратившую смерть ребенка с аутизмом, будут судить в Харькове

Происшествия 17:55   19.03.2026
Оксана Якушко
В Харькове передали в суд дело матери, сын которой скончался в муках, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В июле 2025 года в Харькове умер 11-летний Олег, у которого был аутизм и умственная отсталость. Ребенок полностью зависел от посторонней помощи.

Летом 2025 года мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. В течение месяца состояние ребенка ухудшалось: началась рвота, выделение жидкости из уха и потеря аппетита, что привело к значительному похудению.

Но мать не обратилась за медицинской помощью, хотя видела, как ее сын страдает, лишь делала ребенку инъекции противорвотного препарата.

По данным следствия, женщина под подпись ознакомилась с рекомендациями врачей, но сознательно их игнорировала, не обеспечивая сыну надлежащий уход и медицинское наблюдение.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила: причиной смерти стала травма головы и последующие осложнения. Если бы мать вовремя обратилась к врачам, ребенка спасли бы.

Руководитель Салтовской окружной прокуратуры Харькова направил в отношении 36-летней женщины обвинительный акт в суд по фактам:
— злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины);
— заведомого оставления без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению из-за малолетства и болезни.

Дело рассмотрит Салтовский районный суд Харькова. Максимальное наказание, угрожающее горе-матери, – 8 лет лишения свободы.

Популярно
«Мы помогаем»: Терехов прокомментировал установку антидроновых сеток
«Мы помогаем»: Терехов прокомментировал установку антидроновых сеток
19.03.2026, 11:02
Новости Харькова — главное 19 марта: обстрелы продолжаются, сессия облсовета
Новости Харькова — главное 19 марта: обстрелы продолжаются, сессия облсовета
19.03.2026, 16:45
На «Интерсити» из Киева в Харьков больше не доехать? Объяснение УЗ, надолго ли
На «Интерсити» из Киева в Харьков больше не доехать? Объяснение УЗ, надолго ли
18.03.2026, 12:22
Стало известно, какой срок грозит судье, сбившей двоих детей в Харькове
Стало известно, какой срок грозит судье, сбившей двоих детей в Харькове
19.03.2026, 10:37
Летним каникулам быть. Уроки в Харькове продлятся до 1 июня – официально
Летним каникулам быть. Уроки в Харькове продлятся до 1 июня – официально
19.03.2026, 15:40
Мать, не предотвратившую смерть ребенка с аутизмом, будут судить в Харькове
Мать, не предотвратившую смерть ребенка с аутизмом, будут судить в Харькове
19.03.2026, 17:55

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Мать, не предотвратившую смерть ребенка с аутизмом, будут судить в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове передали в суд дело матери, сын которой скончался в муках, сообщает Харьковская областная прокуратура.".