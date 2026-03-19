Мать, не предотвратившую смерть ребенка с аутизмом, будут судить в Харькове

В Харькове передали в суд дело матери, сын которой скончался в муках, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В июле 2025 года в Харькове умер 11-летний Олег, у которого был аутизм и умственная отсталость. Ребенок полностью зависел от посторонней помощи.

Летом 2025 года мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. В течение месяца состояние ребенка ухудшалось: началась рвота, выделение жидкости из уха и потеря аппетита, что привело к значительному похудению.

Но мать не обратилась за медицинской помощью, хотя видела, как ее сын страдает, лишь делала ребенку инъекции противорвотного препарата.

По данным следствия, женщина под подпись ознакомилась с рекомендациями врачей, но сознательно их игнорировала, не обеспечивая сыну надлежащий уход и медицинское наблюдение.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила: причиной смерти стала травма головы и последующие осложнения. Если бы мать вовремя обратилась к врачам, ребенка спасли бы.

Руководитель Салтовской окружной прокуратуры Харькова направил в отношении 36-летней женщины обвинительный акт в суд по фактам:

— злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины);

— заведомого оставления без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению из-за малолетства и болезни.

Дело рассмотрит Салтовский районный суд Харькова. Максимальное наказание, угрожающее горе-матери, – 8 лет лишения свободы.