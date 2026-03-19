Матір, що не запобігла смерті дитини з аутизмом, судитимуть у Харкові

Події 17:55   19.03.2026
У Харкові передали до суду справу матері, син якої помер у муках, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У липні 2025 року у Харкові помер 11-річний Олег, який мав аутизм і розумову відсталість. Дитина повністю залежала від сторонньої допомоги.

Влітку 2025 року хлопчик отримав тяжку черепно-мозкову травму. Протягом місяця стан дитини критично погіршувався: почалася блювота, виділення рідини з вуха та втрата апетиту, що призвело до значного схуднення.

Але матір не звернулася за медичною допомогою, хоча бачила, як її рідний син страждає. Натомість вона робила дитині ін’єкції протиблювотного препарату.

За даними слідства, жінка під підпис ознайомилася з рекомендаціями лікарів, але свідомо їх ігнорувала, не забезпечуючи сину належного догляду та медичного нагляду.

Судово-медична експертиза підтвердила: причиною смерті стала травма голови та подальші ускладнення. Якби мати вчасно звернулася до лікарів, дитину б врятували.

Керівник Салтівської окружної прокуратури Харкова направив щодо 36-річної жінки обвинувальний акт до суду за фактами:

– злісного невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України);

– завідомого залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство і хворобу.

Справу розгляне Салтівський районний суд м. Харкова. Максимальне покарання, що загрожує горе-матері — 8 років позбавлення волі.

  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2026 в 17:55;

