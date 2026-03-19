Live

Без матері: хлопчика з інвалідністю вивезли з прифронтової зони на Харківщині

Суспільство 20:20   19.03.2026
Поліціянти евакуювали з прифронтового Великого Бурлука дитину з інвалідністю, повідомляє Нацполіція.

Поліціянти Куп’янського районного відділу спільно з підрозділом ювенальної превенції та екіпажем «Білі Янголи» евакуювали 9-річного хлопчика з селища Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.

Правоохоронці організували виїзд із небезпечної території, потім передали хлопчика медикам, які вже доставили дитину до лікарні. Мати із сином не поїхала.

Поліціянти вкотре закликали громадян не зволікати з евакуацією і головне – не наражати дітей на небезпеку та своєчасно приймати рішення про виїзд.

Читайте також: РФ захопили Олександрівку на Харківщині? Що кажуть у ISW

Популярно
Двоє поранених медиків: росіяни знову атакували дроном швидку на Харківщині
Двоє поранених медиків: росіяни знову атакували дроном швидку на Харківщині
До 12 тепла і дощ. Прогноз погоди на 20 березня у Харкові й області
До 12 тепла і дощ. Прогноз погоди на 20 березня у Харкові й області
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
Матір, що не запобігла смерті дитини з аутизмом, судитимуть у Харкові
Матір, що не запобігла смерті дитини з аутизмом, судитимуть у Харкові
Літнім канікулам бути. Уроки в Харкові триватимуть до 1 червня – офіційно
Літнім канікулам бути. Уроки в Харкові триватимуть до 1 червня – офіційно
Новини за темою:

13.03.2026
“Іскандер” вдарив поруч із автобусом на Харківщині: загиблі та постраждалі
23.01.2026
Вночі РФ атакувала Великий Бурлук: є постраждалий (фото)
17.01.2026
Росіяни руйнують Великий Бурлук: вночі був масований удар БПЛА – ДСНС
27.12.2025
“У СОУ є два-три місяці” – Коваленко про плани РФ наступати на Харківщині 📹
14.12.2025
 Що буде після Вовчанська: огляд фронту (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Без матері: хлопчика з інвалідністю вивезли з прифронтової зони на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2026 в 20:20;

