Без матері: хлопчика з інвалідністю вивезли з прифронтової зони на Харківщині
Поліціянти евакуювали з прифронтового Великого Бурлука дитину з інвалідністю, повідомляє Нацполіція.
Поліціянти Куп’янського районного відділу спільно з підрозділом ювенальної превенції та екіпажем «Білі Янголи» евакуювали 9-річного хлопчика з селища Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.
Правоохоронці організували виїзд із небезпечної території, потім передали хлопчика медикам, які вже доставили дитину до лікарні. Мати із сином не поїхала.
Поліціянти вкотре закликали громадян не зволікати з евакуацією і головне – не наражати дітей на небезпеку та своєчасно приймати рішення про виїзд.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: великий бурлук, дитина, евакуація, Нацполіція;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2026 в 20:20;