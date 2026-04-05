РФ атакувала ударними дронами Харківщину – спалахнули пожежі (фото)

Вранці РФ знову атакувала селище Великий Бурлук Куп’янського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Ударні дрони вдарили по приватному житловому будинку, внаслідок чого спалахнула пожежа на площі 100 кв. м.

Також вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки.

Попередньо без постраждалих.

Дронами атакували росіяни 5 квітня об 11:15 і Чугуєв, також завдали удару по приватній забудові, повідомила мер міста Галина Мінаєва.

«На місці прильоту виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає», – зазначила Мінаєва.