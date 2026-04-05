Новини Харкова — головне 5 квітня: ранок почався з вибухів, фронт

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

21:45

Троє постраждалих – російські БпЛА атакували Харківщину

У селі Лісне внаслідок атаки БпЛА типу «Герань» пошкоджене приватне домоволодіння, його 46-річний власник поранений, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Близько 09:45 у селищі Слатине внаслідок удару БпЛА пошкоджений житловий будинок, жінка поранена.

Орієнтовно о 11:10 у міста Чугуїв безпілотник типу V2U влучив у господарчу споруду, виникла пожежа, медичну допомогу надали 56-річній жінці, у неї була гостра реакція на стрес.

17:49

Де тривають бої на Харківщині

На Південно–Слобожанському напрямку росіяни один раз атакували позиції українських захисників біля Стариці, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку окупанти тричі шли на штурм у напрямку Новоосинового. Один бій триває.

12:05

У Харкові знову лунають вибухи

Перед атакою монітори повідомляли про загрозу від реактивних БпЛА.

“Ворог завдав удару бойовим дроном по Київському району міста. У повітрі ще є ворожі БПЛА – будьте обережні!” – повідомив Ігор Терехов.

10:30

Загиблий і 11 постраждалих – як минула доба на Харківщині

Вчора росіяни обстрілювали за допомогою БпЛА Немишлянський, Київський та Шевченківський райони Харкова, повідомили у Нацполіції.

11-річна дитина та 70-річний чоловік отримали поранення. Їх доставили до лікарні. Жінки 66 та 95 років, чоловіки 39 та 64 років зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджена будівля гуртожитку, багатоповерхівки, приватні будинки та авто.

У селі Прудянка Дергачівської громади постраждали 59-річний чоловік і 67-річна жінка. Росіяни скерували ударний дрон по автомобілю, що рухався автодорогою між селами Клинова-Новоселівка та Лютівка Золочівської громади. Внаслідок удару чоловіки 51 та 70 років зазнали поранень.

У селищі Шевченкове внаслідок ворожого обстрілу із застосуванням БпЛА в постраждала 72-річна жінка, пошкоджені будинки, лінії електромереж та автомобіль.

Медики надали допомогу 38-річному чоловіку і 37-річній жінці, які 3 квітня постраждали внаслідок обстрілу в села Цупівка Дергачівської громади

«Внаслідок вибуху невідомого пристрою в селі Петрівське Балаклійської громади загинув 70-річний чоловік», – доповіли у ХОВА.

8:30

Вибух зранку Вербної неділі пролунав у Харкові

Вибух пролунав уранці 5 квітня о 8:11 у Харкові.

“Зафіксовано удар ворожим дроном по Київському району міста. Деталі з’ясовуємо”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

08:05

Найбільше атак росіян було на Куп’янському напрямку

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів атакували біля Вовчанська, Охрімівки, Амбарного та у бік населеного пункту Бочкове, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку окупанти дев’ять разів штурмували населені пункти Курилівка, Піщане, Ківшарівка, Новоплатонівка, Борівська Андріївка та Новоосинове.