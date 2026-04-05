Новости Харькова — главное 5 апреля: утро началось со взрывов, фронт

21:45

Трое пострадавших – российские БпЛА атаковали Харьковщину

В селе Лесное в результате атаки БпЛА, предварительно типа «Герань», повреждено частное домовладение, его 46-летний владелец ранен, сообщила Харьковская областная прокуратура..

Около 09:45 в поселке Слатино в результате удара БпЛА поврежден жилой дом, женщина ранена.

Ориентировочно в 11:10 в Чугуеве беспилотник типа V2U попал по хозяйственному сооружению, возник пожар, пострадада 56-летняя женщина.

17:49

Где продолжаются бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении россияне однажды атаковали позиции украинских защитников возле Старицы, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении оккупанты трижды шли на штурм в направлении Новоосинового. Один бой продолжается.

12:05

В Харькове снова раздаются взрывы

До атаки мониторы сообщали об угрозе от реактивных БпЛА.

«Враг нанес удар боевым дроном по Киевскому району города. В воздухе еще есть вражеские БпЛА — будьте осторожны!» – сообщил Игорь Терехов.

10:30

Погибший и 11 раненых – как прошли сутки на Харьковщине

Вчера россияне обстреливали с помощью БпЛА атакова Немышлянский, Киевский и Шевченковский районы Харькова, сообщили в Нацполиции.

11-летний ребенок и 70-летний мужчина получили ранения. Их доставили в больницу. Женщины 66 и 95 лет, мужчины 39 и 64 лет подверглись острой реакции на стресс. Повреждены здания общежития, многоэтажки, частные дома и авто.

В селе Прудянка Дергачевской громады пострадали 59-летний мужчина и 67-летняя женщина.

Россияне направили ударный дрон по автомобилю, который двигался по автодороге между селами Клинова-Новоселовка и Лютовка Золочевской громады. В результате удара мужчины 51 и 70 лет ранены.

В поселке Шевченково в результате вражеских обстрелов с применением БпЛА в пострадала 72-летняя женщина, повреждены дома, линии электросетей и автомобиль.

Медики оказали помощь 38-летнему мужчине и 37-летней женщине, которые 3 апреля пострадали в результате обстрела в селе Цуповка Дергачевской громады.

«В результате взрыва неизвестного устройства в селе Петровское Балаклейской громады погиб 70-летний мужчина», — сообщили в ХОВА.

8:30

Взрыв утром Вербного воскресенья прозвучал в Харькове

Взрыв прозвучал утром 5 апреля в 8:11 в Харькове.

«Зафиксирован удар вражеским дроном по Киевскому району города. Детали выясняем», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

08:05

Больше всего атак россиян было на Купянском направлении

На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз атаковали возле Волчанска, Охримовки, Амбарного и в сторону населенного пункта Бочковое, сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении оккупанты девять раз штурмовали населенные пункты Куриловка, Песчаное, Ковшаровка, Новоплатоновка, Боровская Андреевка и Новоосиново.