Новости Харькова — главное 5 апреля: утро началось со взрывов, фронт
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
21:45
Трое пострадавших – российские БпЛА атаковали Харьковщину
В селе Лесное в результате атаки БпЛА, предварительно типа «Герань», повреждено частное домовладение, его 46-летний владелец ранен, сообщила Харьковская областная прокуратура..
Около 09:45 в поселке Слатино в результате удара БпЛА поврежден жилой дом, женщина ранена.
Ориентировочно в 11:10 в Чугуеве беспилотник типа V2U попал по хозяйственному сооружению, возник пожар, пострадада 56-летняя женщина.
17:49
Где продолжаются бои на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении россияне однажды атаковали позиции украинских защитников возле Старицы, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении оккупанты трижды шли на штурм в направлении Новоосинового. Один бой продолжается.
12:05
В Харькове снова раздаются взрывы
До атаки мониторы сообщали об угрозе от реактивных БпЛА.
«Враг нанес удар боевым дроном по Киевскому району города. В воздухе еще есть вражеские БпЛА — будьте осторожны!» – сообщил Игорь Терехов.
10:30
Погибший и 11 раненых – как прошли сутки на Харьковщине
Вчера россияне обстреливали с помощью БпЛА атакова Немышлянский, Киевский и Шевченковский районы Харькова, сообщили в Нацполиции.
11-летний ребенок и 70-летний мужчина получили ранения. Их доставили в больницу. Женщины 66 и 95 лет, мужчины 39 и 64 лет подверглись острой реакции на стресс. Повреждены здания общежития, многоэтажки, частные дома и авто.
В селе Прудянка Дергачевской громады пострадали 59-летний мужчина и 67-летняя женщина.
Россияне направили ударный дрон по автомобилю, который двигался по автодороге между селами Клинова-Новоселовка и Лютовка Золочевской громады. В результате удара мужчины 51 и 70 лет ранены.
В поселке Шевченково в результате вражеских обстрелов с применением БпЛА в пострадала 72-летняя женщина, повреждены дома, линии электросетей и автомобиль.
Медики оказали помощь 38-летнему мужчине и 37-летней женщине, которые 3 апреля пострадали в результате обстрела в селе Цуповка Дергачевской громады.
«В результате взрыва неизвестного устройства в селе Петровское Балаклейской громады погиб 70-летний мужчина», — сообщили в ХОВА.
8:30
Взрыв утром Вербного воскресенья прозвучал в Харькове
Взрыв прозвучал утром 5 апреля в 8:11 в Харькове.
«Зафиксирован удар вражеским дроном по Киевскому району города. Детали выясняем», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
08:05
Больше всего атак россиян было на Купянском направлении
На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз атаковали возле Волчанска, Охримовки, Амбарного и в сторону населенного пункта Бочковое, сообщает Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении оккупанты девять раз штурмовали населенные пункты Куриловка, Песчаное, Ковшаровка, Новоплатоновка, Боровская Андреевка и Новоосиново.
- Категории: Общество, Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: главные новости, новости Харькова, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 5 апреля: утро началось со взрывов, фронт», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 5 апреля 2026 в 22:16;