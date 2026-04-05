Сегодня 5 апреля 2026: какой праздник и день в истории

5 апреля – Вербное воскресенье. В Украине отмечают День неонатолога и День геолога. В 1614 году в этот день дочь индейского вождя Покахонтас вышла замуж за английского колониста Джона Рольфа. В 1710-м гетман Пилип Орлик подписал договор со старшиной и украинским казачеством, вошедший в историю как Конституция Пилипа Орлика. В 1792-м президент США Джордж Вашингтон впервые в истории применил президентское вето. В 1815-м началось одно из самых мощных извержений вулканов всех времен. В 1913-м году Нильс Бор завершил статью «О строении атомов и молекул», давшую начало квантовой теории. В 1942-м Гитлер утвердил план «Блау». В 2001-м в Украине приняли Уголовный кодекс. В 2022-м владелец харьковского экопарка Александр Фельдман заявил, что экопарка больше нет, а хищников придется усыпить.

Праздники и памятные даты 5 апреля

5 апреля у православных – Вербное воскресенье, у католиков – Пасха.

В Украине – День неонатолога. Также первое воскресенье апреля – это День геолога.

Также сегодня: Международный день совести, Международный день супа, Международная неделя тромбона.

5 апреля в истории

5 апреля 1614 года произошло событие, которое многие считают выдумкой мультипликаторов студии «Disney». В этот день дочь индейского вождя Покахонтас вышла замуж за английского колониста Джона Рольфа. Подробнее.

5 апреля 1710 года в Бендерах, бывшей резиденции гетмана Мазепы, уже новый гетман Пилип Орлик подписал договор со старшиной и украинским казачеством, известный как Конституция Пилипа Орлика. Подробнее.

5 апреля 1792 года президент США Джордж Вашингтон впервые в истории применил президентское вето. Он заблокировал закон, предлагавший план разделения мест в Палате представителей (с увеличением мест для представителей северных штатов).

5 апреля 1815 года началось одно из самых мощных извержений вулканов всех времен – «взорвался» вулкан Тамбора на острове Сумбава в нынешней Индонезии. Подробнее.

5 апреля 1913 года датский физик-теоретик Нильс Бор завершил статью «О строении атомов и молекул». Она дала начало квантовой теории. Подробнее.

5 апреля 1942 года Гитлер издал директиву №41, в которой изложил основные элементы плана летнего наступления на территории СССР. Этот план известен как «Блау». Согласно ему нацисты и их союзники должны были захватить территории на юге России и в республиках Кавказа, взяв под контроль нефтяные месторождения Баку, Грозного и Майкопа. Это с одной стороны давало гитлеровской армии возможность пополнить свои запасы топлива, с другой должно было частично лишить этих же запасов противника. План предусматривал две составляющие наступления: группа армий «A» шла прямиком через горы на Кавказ; группа армий «В» – к Волге, в сторону Сталинграда.

Вначале обстоятельства для реализации этих замыслов немецкого фюрера складывались успешно для захватчиков – они значительно подорвали возможности Красной армии, разгромив ее в Харьковской области в ходе операции «Фредерикус». Почти одновременно, в мае, потерпел поражение советский Крымский фронт, Керченский полуостров оккупировали нацисты. Наступление началось именно так, как планировалось: 28 июня 1942 года. И продвижение было быстрым, ведь советское командование просчиталось, определяя направление главного удара противника. Сталин считал, что снова пойдут на Москву. Вместо этого уже в первые дни летнего наступления части Вермахта продвинулись к Воронежу, а 4 июля захватили переправы через Дон в этом городе.

«Крах Советского Союза на юге позволил немцам захватить западную часть Воронежа 6 июля и форсировать реку Дон вблизи Сталинграда 26 июля, — кратко описывает дальнейшие события англоязычная Википедия. — В конце июля и начале августа продвижение группы армий «В» в Сталинград замедлилось из-за постоянных контратак недавно развернутых резервов Красной армии и перегруженных немецких линий поставок. Немцы разгромили советские войска в битве под Калачем, и в конце августа сражения переместились в сам город. Непрерывные авиаудары Люфтваффе, артиллерийский огонь и уличные бои полностью разрушили город и нанесли тяжелые потери силам противника. После трех месяцев боев немцы 19 ноября контролировали 90% Сталинграда. На юге группа армий «А» 23 июля захватила Ростов и продвинулась к югу от Дона до Кавказа, захватив разрушенные нефтяные месторождения в Майкопе 9 августа и Элисту 13 августа, у побережья Каспийского моря. Сильное сопротивление советских войск и большие расстояния от источников стран Оси свели наступление стран Оси только к локальным продвижениям и помешали немцам выполнить свою стратегическую цель – захватить главное кавказское нефтяное месторождение в Баку. Бомбардировщики Люфтваффе уничтожили нефтяные месторождения в Грозном, но атаки на Баку предотвратила недостаточная дальность полета немецких истребителей».

Окончательным провалом не только плана «Блау», но в целом плана победы над СССР во Второй мировой стал разгром немецкого войска в битве под Сталинградом.

5 апреля 2001 года Верховная Рада приняла Уголовный кодекс Украины.

5 апреля 2022 года владелец харьковского экопарка Александр Фельдман заявил о том, что экопарка больше нет, а хищников придется усыпить. Подробнее.

Церковный праздник 5 апреля

5 апреля — Вход Господень в Иерусалим. Это переходящий двунадесятый праздник. Его отмечают всегда в последнее воскресенье перед Пасхой. Подробнее. Чтят память мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца и других с ними. Подробнее.

Народные приметы

Если 5 апреля гремит гром, то лето будет прохладным.

Если ночью заморозки, а днем тепло, то апрель будет погожим.

Солнечный полдень – к жаркому и сухому лету. А если в полдень небо будет облачным, то летом будут идти дожди.

Ветреная погода на Вербное воскресенье — к прохладному лету.

Что нельзя делать 5 апреля

Нельзя физически работать: на огороде и дома. Запрещено все, включая уборку, стирку и даже рукоделие.

Нельзя ссориться и ругаться, злословить.

Нельзя веселиться и чрезмерно есть.