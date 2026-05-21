БпЛА атаковал авто на Харьковщине – есть погибший

Происшествия 09:33   21.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром 21 мая начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об атаке БпЛА в Харьковском районе.

По информации начальника ХОВА оккупанты атаковали грузовое авто в Харьковском районе. Уже известно об одном погибшем.

«Подразделения ГСЧС ликвидируют возгорание грузовика», – добавил Синегубов.

Ране МГ «Объектив» сообщала, что восемь человек пострадали из-за российских обстрелов Харьковщины. В течение минувших суток россияне атаковали 15 населенных пунктов Харьковской области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. В с. Гонтаровка Старосалтовской громады пострадал 53-летний мужчина; в с. Гусеница Кондрашовской громады пострадали мужчины 41 и 40 лет и 44-летняя женщина; в г. Чугуев подверглись острой реакции на стресс 25-летняя женщина и 40-летний мужчина; в пос. Золочев пострадали 43-летний мужчина и 41-летняя женщин, отметил Синегубов.

