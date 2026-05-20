Live

Синегубов сообщил о пострадавших из-за ударов РФ по региону

Происшествия 08:50   20.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов сообщил о пострадавших из-за ударов РФ по региону Фото: ХОВА

За сутки из-за обстрелов Харькова и 21 населенного пункта области один человек погиб, еще шесть – пострадали. Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Шевченко погибла 75-летняя женщина, пострадали женщины 38, 53, 57 лет; в с. Подобовка Шевченковской громады пострадала 52-летняя женщина; в с. Светличное Золочевской громады получил ранения 48-летний мужчина; в Харькове пострадала 16-летняя девушка», – добавил Синегубов.

По региону ударило такое вооружение:

  • девять БпЛА типа «Герань-2»;
  • семь БпЛА типу «Молния»;
  • восемь fpv-дронов;
  • 12 БпЛА (тип устанавливается).

Под ударом была гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском и Харьковском районах области.

Читайте также: Бытовой пожар на Салтовке, возгорания из-за ударов – ГСЧС о сутках в регионе

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня 20 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 мая 2026: какой праздник и день в истории
20.05.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 20 мая: удары по городу, атаки РФ
Новости Харькова — главное 20 мая: удары по городу, атаки РФ
20.05.2026, 08:43
Ночные «прилеты» в Харькове: пострадала девушка
Ночные «прилеты» в Харькове: пострадала девушка
20.05.2026, 07:11
Три удара по Новой почте в Харькове за сутки: компания перестроила логистику
Три удара по Новой почте в Харькове за сутки: компания перестроила логистику
19.05.2026, 22:20
На Харьковщину снова надвигается опасная погода: предупреждение синоптиков
На Харьковщину снова надвигается опасная погода: предупреждение синоптиков
19.05.2026, 14:44
Синегубов сообщил о пострадавших из-за ударов РФ по региону
Синегубов сообщил о пострадавших из-за ударов РФ по региону
20.05.2026, 08:50

Новости по теме:

20.05.2026
Ночные «прилеты» в Харькове: пострадала девушка
19.05.2026
Сутки на Харьковщине: куда «прилетало»
19.05.2026
Серию атак БпЛА пережила ночью Харьковщина: двое погибших, среди них – ребенок
19.05.2026
Обстрел Харькова сегодня: есть пострадавшие, бушуют пожары, ищут людей
18.05.2026
За сутки ВСУ отбили 15 атак россиян – данные Генштаба на 08:00


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Синегубов сообщил о пострадавших из-за ударов РФ по региону», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 мая 2026 в 08:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки из-за обстрелов Харькова и 21 населенного пункта области один человек погиб, еще шесть – пострадали. Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".