Синегубов сообщил о пострадавших из-за ударов РФ по региону
За сутки из-за обстрелов Харькова и 21 населенного пункта области один человек погиб, еще шесть – пострадали. Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В пос. Шевченко погибла 75-летняя женщина, пострадали женщины 38, 53, 57 лет; в с. Подобовка Шевченковской громады пострадала 52-летняя женщина; в с. Светличное Золочевской громады получил ранения 48-летний мужчина; в Харькове пострадала 16-летняя девушка», – добавил Синегубов.
По региону ударило такое вооружение:
- девять БпЛА типа «Герань-2»;
- семь БпЛА типу «Молния»;
- восемь fpv-дронов;
- 12 БпЛА (тип устанавливается).
Под ударом была гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском и Харьковском районах области.
• Дата публикации материала: 20 мая 2026 в 08:50;