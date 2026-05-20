Синегубов сообщил о пострадавших из-за ударов РФ по региону

За сутки из-за обстрелов Харькова и 21 населенного пункта области один человек погиб, еще шесть – пострадали. Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Шевченко погибла 75-летняя женщина, пострадали женщины 38, 53, 57 лет; в с. Подобовка Шевченковской громады пострадала 52-летняя женщина; в с. Светличное Золочевской громады получил ранения 48-летний мужчина; в Харькове пострадала 16-летняя девушка», – добавил Синегубов.

По региону ударило такое вооружение:

девять БпЛА типа «Герань-2»;

семь БпЛА типу «Молния»;

восемь fpv-дронов;

12 БпЛА (тип устанавливается).

Под ударом была гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском и Харьковском районах области.