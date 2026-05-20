Синєгубов повідомив про постраждалих через удари РФ по регіону
За добу через обстріли Харкова та 21 населеного пункту області одна людина загинула, ще шість – постраждали. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У сел. Шевченкове загинула 75-річна жінка, постраждали жінки 38, 53, 57 років; у с. Сподобівка Шевченківської громади постраждала 52-річна жінка; у с. Світличне Золочівської громади зазнав поранень 48-річний чоловік; у м. Харків постраждала 16-річна дівчина”, – пише Синєгубов.
По регіону вдарило таке озброєння:
- дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;
- сім БпЛА типу «Молния»;
- вісім fpv-дронів;
- 12 БпЛА (тип встановлюється).
Під ударом була цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах області.
Читайте також: Побутова пожежа на Салтівці, пожежі через удари – ДСНС про добу в регіоні
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Синєгубов повідомив про постраждалих через удари РФ по регіону», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2026 в 08:50;