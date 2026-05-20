Синєгубов повідомив про постраждалих через удари РФ по регіону

За добу через обстріли Харкова та 21 населеного пункту області одна людина загинула, ще шість – постраждали. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Шевченкове загинула 75-річна жінка, постраждали жінки 38, 53, 57 років; у с. Сподобівка Шевченківської громади постраждала 52-річна жінка; у с. Світличне Золочівської громади зазнав поранень 48-річний чоловік; у м. Харків постраждала 16-річна дівчина”, – пише Синєгубов.

По регіону вдарило таке озброєння:

дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;

сім БпЛА типу «Молния»;

вісім fpv-дронів;

12 БпЛА (тип встановлюється).

Під ударом була цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах області.