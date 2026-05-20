Синєгубов повідомив про постраждалих через удари РФ по регіону

Події 08:50   20.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу через обстріли Харкова та 21 населеного пункту області одна людина загинула, ще шість – постраждали. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Шевченкове загинула 75-річна жінка, постраждали жінки 38, 53, 57 років; у с. Сподобівка Шевченківської громади постраждала 52-річна жінка; у с. Світличне Золочівської громади зазнав поранень 48-річний чоловік; у м. Харків постраждала 16-річна дівчина”, – пише Синєгубов.

По регіону вдарило таке озброєння:

  • дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;
  • сім БпЛА типу «Молния»;
  • вісім fpv-дронів;
  • 12 БпЛА (тип встановлюється).

Під ударом була цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах області.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2026 в 08:50;

