Побутова пожежа на Салтівці, загоряння через удари – ДСНС про добу в регіоні
Вранці 20 травня в ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що протягом минулої доби рятувальники ліквідували 18 пожеж, сім із них розпочалися після обстрілів РФ.
Напередодні вранці окупанти випустили FPV-дрон по цивільному авто у Золочеві. Машина спалахнула, обійшлося без постраждалих. Також під ударом БпЛА було селище Шевченкове Куп’янського району. В результаті “прильотів” палав будинок, а під завалами опинилася 75-річна жінка – врятувати її не вдалося.
“Увечері ворог завдав удару безпілотником по території одного з цивільних об’єктів у Новобаварському районі Харкова. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у складській будівлі. Під час роботи підрозділів ДСНС на місці події ворог завдав повторного удару БпЛА. Влучання сталося в ту ж будівлю. Вибуховою хвилею було пошкоджено лобове скло пожежної автоцистерни. На щастя, особовий склад не постраждав — рятувальники перебували в укритті. Вогнеборці ліквідували усі осередки пожеж на загальній площі 120 кв. м. Без постраждалих”, – зазначили у ДСНС.
Також внаслідок побутової пожежі на Салтівці постраждала 72-річна жінка.
- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2026 в 08:21;