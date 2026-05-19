Сім пожеж почалися після російських обстрілів – дані ДСНС

Протягом минулої доби у рятувальників регіону було 27 оперативних виїздів. Дев’ять разів працівники гасили пожежі, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Сім пожеж почалися через обстріли ЗС РФ у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах області.

“Близько опівночі у м. Балаклія Ізюмського району внаслідок влучання ворожого БпЛА горів будинок барачного типу на площі 300 м кв. Без постраждалих. Приблизно в цей же час у Новобаварському районі Харкова через удар безпілотника горіло офісне приміщення на площі 80 квадратних метрів. Без постраждалих”, – зазначили у ДСНС.

Вночі “прилетіло” по селищу Шевченкове Куп’янського району. Внаслідок атаки загинув чоловік, є інформація про одного постраждалого. Крім того, виникла пожежа у господарській споруді на площі 30 квадратних метрів.

“Вранці окупанти завдали ударів БпЛА по Харкову та передмістю, внаслідок чого: у с. Покотилівка Харківського району загинула жінка 69-річна жінка, ще троє людей постраждали, з них одна дитина, сталися пошкодження житлових будинків та легкових автомобілів; у Новобаварському районі міста Харкова зруйновано житловий будинок, на його місці сталася пожежа на площі 150 квадратних метрів, постраждали три особи”, – додали рятувальники.