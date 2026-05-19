Live

Сім пожеж почалися після російських обстрілів – дані ДСНС

Події 09:10   19.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сім пожеж почалися після російських обстрілів – дані ДСНС

Протягом минулої доби у рятувальників регіону було 27 оперативних виїздів. Дев’ять разів працівники гасили пожежі, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Сім пожеж почалися через обстріли ЗС РФ у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах області.

Близько опівночі у м. Балаклія Ізюмського району внаслідок влучання ворожого БпЛА горів будинок барачного типу на площі 300 м кв. Без постраждалих. Приблизно в цей же час у Новобаварському районі Харкова через удар безпілотника горіло офісне приміщення на площі 80 квадратних метрів. Без постраждалих”, – зазначили у ДСНС.

Вночі “прилетіло” по селищу Шевченкове Куп’янського району. Внаслідок атаки загинув чоловік, є інформація про одного постраждалого. Крім того, виникла пожежа у господарській споруді на площі 30 квадратних метрів.

Вранці окупанти завдали ударів БпЛА по Харкову та передмістю, внаслідок чого: у с. Покотилівка Харківського району загинула жінка 69-річна жінка, ще троє людей постраждали, з них одна дитина, сталися пошкодження житлових будинків та легкових автомобілів; у Новобаварському районі міста Харкова зруйновано житловий будинок, на його місці сталася пожежа на площі 150 квадратних метрів, постраждали три особи”, – додали рятувальники.

Читайте також: Доба на Харківщині: куди прилітало

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Рятувальникам вдалося загасити пожежу, яка вирувала після ранкового “прильоту”
Рятувальникам вдалося загасити пожежу, яка вирувала після ранкового “прильоту”
19.05.2026, 10:19
Поки “відволіклися на війну”: в харківському Лісопарку зводять маєток (відео)
Поки “відволіклися на війну”: в харківському Лісопарку зводять маєток (відео)
01.11.2022, 08:12
Сім пожеж почалися після російських обстрілів – дані ДСНС
Сім пожеж почалися після російських обстрілів – дані ДСНС
19.05.2026, 09:10
Піротехніки займатимуться розмінуванням сьогодні на Ізюмщині
Піротехніки займатимуться розмінуванням сьогодні на Ізюмщині
19.05.2026, 09:37
Серію атак БпЛА пережила вночі Харківщина: двоє загиблих, серед них дитина
Серію атак БпЛА пережила вночі Харківщина: двоє загиблих, серед них дитина
19.05.2026, 08:26
Доба на Харківщині: куди “прилітало”
Доба на Харківщині: куди “прилітало”
19.05.2026, 08:46

Новини за темою:

19.05.2026
Сім пожеж почалися після російських обстрілів – дані ДСНС
18.05.2026
«НС не було»: ситуація з лісовими пожежами на Харківщині (відео)
18.05.2026
Чи відкриють купальний сезон на Харківщині у 2026-му? Коментар ДСНС (відео)
18.05.2026
Смертельна пожежа сталася на Харківщині: тіло чоловіка знайшли у квартирі 📷
18.05.2026
Понад три сотні боєприпасів знешкодили вибухотехніки в регіоні – ДСНС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сім пожеж почалися після російських обстрілів – дані ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2026 в 09:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби у рятувальників регіону було 27 оперативних виїздів. Дев’ять разів працівники гасили пожежі, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.".