Піротехніки займатимуться розмінуванням сьогодні на Ізюмщині

У пресслужбі ХОВА попереджають, що сьогодні, 19 травня, фахівці займатимуться знешкодженням вибухонебезпечних предметів у Харківській області.

Роботи триватимуть з 13:00 до 14:00 біля Петропілля Ізюмського району.

“Можливі звуки вибухів – заплановане знешкодження вибухонебезпечних предметів”, – зазначили в ХОВА.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що за минулий тиждень піротехніки виявили та знешкодили 323 ворожі боєприпаси, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області. Над розмінуванням територій працювали 27 піротехнічних розрахунків ДСНС. А за весь період повномасштабного вторгнення РФ сапери знищили вже 142 104 одиниці вибухонебезпечних предметів.