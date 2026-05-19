Live

Піротехніки займатимуться розмінуванням сьогодні на Ізюмщині

Суспільство 09:37   19.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Піротехніки займатимуться розмінуванням сьогодні на Ізюмщині

У пресслужбі ХОВА попереджають, що сьогодні, 19 травня, фахівці займатимуться знешкодженням вибухонебезпечних предметів у Харківській області. 

Роботи триватимуть з 13:00 до 14:00 біля Петропілля Ізюмського району.

“Можливі звуки вибухів – заплановане знешкодження вибухонебезпечних предметів”, – зазначили в ХОВА.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що за минулий тиждень піротехніки виявили та знешкодили 323 ворожі боєприпаси, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області. Над розмінуванням територій працювали 27 піротехнічних розрахунків ДСНС. А за весь період повномасштабного вторгнення РФ сапери знищили вже 142 104 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Сім пожеж почалися після російських обстрілів – дані ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Рятувальникам вдалося загасити пожежу, яка вирувала після ранкового “прильоту”
Рятувальникам вдалося загасити пожежу, яка вирувала після ранкового “прильоту”
19.05.2026, 10:19
Поки “відволіклися на війну”: в харківському Лісопарку зводять маєток (відео)
Поки “відволіклися на війну”: в харківському Лісопарку зводять маєток (відео)
01.11.2022, 08:12
Сім пожеж почалися після російських обстрілів – дані ДСНС
Сім пожеж почалися після російських обстрілів – дані ДСНС
19.05.2026, 09:10
Піротехніки займатимуться розмінуванням сьогодні на Ізюмщині
Піротехніки займатимуться розмінуванням сьогодні на Ізюмщині
19.05.2026, 09:37
Серію атак БпЛА пережила вночі Харківщина: двоє загиблих, серед них дитина
Серію атак БпЛА пережила вночі Харківщина: двоє загиблих, серед них дитина
19.05.2026, 08:26
Доба на Харківщині: куди “прилітало”
Доба на Харківщині: куди “прилітало”
19.05.2026, 08:46

Новини за темою:

14.05.2026
Повторні “прильоти” по Харкову вранці – є постраждалі (доповнено)
13.05.2026
Вибухи в Харкові: Терехов підтверджує «прильоти», влучання – у трьох районах
11.05.2026
Вибухи на Харківщині: у ХОВА пояснили, що буде
08.05.2026
Сьогодні на Ізюмщині лунатимуть вибухи – у ХОВА назвали причину
02.05.2026
Нові прильоти в Харкові вдень 2 травня: є постраждалі, удари по АЗС та будинку


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Піротехніки займатимуться розмінуванням сьогодні на Ізюмщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2026 в 09:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі ХОВА попереджають, що сьогодні, 19 травня, фахівці займатимуться знешкодженням вибухонебезпечних предметів у Харківській області. ".