Піротехніки займатимуться розмінуванням сьогодні на Ізюмщині
У пресслужбі ХОВА попереджають, що сьогодні, 19 травня, фахівці займатимуться знешкодженням вибухонебезпечних предметів у Харківській області.
Роботи триватимуть з 13:00 до 14:00 біля Петропілля Ізюмського району.
“Можливі звуки вибухів – заплановане знешкодження вибухонебезпечних предметів”, – зазначили в ХОВА.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що за минулий тиждень піротехніки виявили та знешкодили 323 ворожі боєприпаси, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області. Над розмінуванням територій працювали 27 піротехнічних розрахунків ДСНС. А за весь період повномасштабного вторгнення РФ сапери знищили вже 142 104 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Читайте також: Сім пожеж почалися після російських обстрілів – дані ДСНС
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: вибухи, пиротехники, розмінування, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Піротехніки займатимуться розмінуванням сьогодні на Ізюмщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2026 в 09:37;