Сьогодні на Ізюмщині лунатимуть вибухи – у ХОВА назвали причину

Суспільство 09:55   08.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна

Сьогодні, 8 травня, в Ізюмському районі піротехніки займатимуться розмінуванням, передають у пресслужбі ХОВА.

“З 13:00 до 14:00 включно біля населеного пункту Вірнопілля Ізюмського району піротехнічні підрозділи проводитимуть підривні роботи”, – уточнили в ХОВА.

З огляду на це, мешканців закликали не лякатися вибухів – це не “прильоти”, а знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що Харків, а також 17 населених пунктів області обстріляв ворог. Через «прильоти» постраждали десять людей, серед них – троє дітей. Про це 8 травня повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У місті Харків постраждали чоловіки 60 і 42 років, жінки 72, 47, 34 років, двоє 7-річних дівчаток і 15-річна дівчина; у с. Братениця Богодухівської громади постраждав 62-річний чоловік; у селищі Старий Салтів зазнав поранень 54-річний чоловік. Також медики надали допомогу трьом людям, які постраждали 6 травня: 32-річна жінка і 52-річний чоловік – у місті Ізюм, 57-річна жінка – у селі Яремівка Оскільської громади. Внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Осинове Куп’янської громади зазнав поранень 53-річний чоловік, уточнив Синєгубов.

Якщо вам цікава новина: «Сьогодні на Ізюмщині лунатимуть вибухи – у ХОВА назвали причину», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

