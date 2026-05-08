Сьогодні на Ізюмщині лунатимуть вибухи – у ХОВА назвали причину
Сьогодні, 8 травня, в Ізюмському районі піротехніки займатимуться розмінуванням, передають у пресслужбі ХОВА.
“З 13:00 до 14:00 включно біля населеного пункту Вірнопілля Ізюмського району піротехнічні підрозділи проводитимуть підривні роботи”, – уточнили в ХОВА.
З огляду на це, мешканців закликали не лякатися вибухів – це не “прильоти”, а знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що Харків, а також 17 населених пунктів області обстріляв ворог. Через «прильоти» постраждали десять людей, серед них – троє дітей. Про це 8 травня повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У місті Харків постраждали чоловіки 60 і 42 років, жінки 72, 47, 34 років, двоє 7-річних дівчаток і 15-річна дівчина; у с. Братениця Богодухівської громади постраждав 62-річний чоловік; у селищі Старий Салтів зазнав поранень 54-річний чоловік. Також медики надали допомогу трьом людям, які постраждали 6 травня: 32-річна жінка і 52-річний чоловік – у місті Ізюм, 57-річна жінка – у селі Яремівка Оскільської громади. Внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Осинове Куп’янської громади зазнав поранень 53-річний чоловік, уточнив Синєгубов.
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: вибухи, розмінування, харківщина, хова;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2026 в 09:55;