Ще вибухи в Харкові – “прильоти” біля будинків і гіпермаркету, постраждалий

Близько опівночі 29 квітня Харків атакували російські безпілотники. У місті пролунала серія вибухів. В Основ’янському районі внаслідок «прильоту» пошкоджено скління гіпермаркету, автомобіль та два автобуси. У Немишлянському районі дрон влетів у дерево — пошкоджено близько десяти приватних будинків та постраждала людина. У Слобідському районі вилетіли вікна у багатоквартирних будинках поруч із місцем «прильоту».

Доповнено о 00:50. В Основ’янському районі пошкоджено скління вікон гіпермаркету, автомобіль та два автобуси. Наразі без постраждалих.





У Немишлянському районі внаслідок влучання дрона у дерево пошкоджено близько десяти приватних будинків.

Доповнено о 00:44. Внаслідок влучання у Немишлянському районі є одна постраждала людина.

Доповнено о 00:26. Ще одне влучання БпЛА – в Немишлянському районі, поінформував міський голова Ігор Терехов.

Доповнено о 00:23. Внаслідок ворожого удару в Основ’янському районі розпочалася пожежа на парковці гіпермаркету, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 00:20. “Ще одне влучання сталося у Слобідському районі — у багатоквартирних будинках, що розташовані поряд з місцем “прильоту”, вибиті вікна. Наразі без постраждалих. Деталі зʼясовуємо”, — доповнив Терехов.

Доповнено о 00:13. Про “приліт” в Основ’янському районі повідомив мер.

00:08. Про групу БпЛА на Харківщині раніше попередили Повітряні сили ЗСУ.

Моніторингові канали інформували про те, що над містом фіксують щонайменше чотири ударні безпілотники.

Атака безпілотників на Харків розпочалася ще ввечері. Близько 22-ї години мер Ігор Терехов повідомив про «приліт» БпЛА по об’єкту інфраструктури в Немишлянському районі. Близько 23:20 стало відомо, що безпілотник влучив у ще один інфраструктурний об’єкт — в Основ’янському районі. Там виникла пожежа. В обох випадках про постраждалих не повідомляли.