Загиблі в Чугуєві та підривник гранати в Харкові — підсумки 28 квітня

Двох літніх чоловіків убили росіяни в Чугуєві. Поліція затримала підозрюваного у підриві гранати біля супермаркету на Тракторобудівників у Харкові. Керівника державного лісгоспу затримали на Харківщині СБУ та Нацполіція. Про кібербулінг учителів заявили у Слобожанському ліцеї №1. Лисенят у коробці знайшли енергетики у Васищевому. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова та області 28 квітня.

Сьогодні вранці місто атакував БпЛА типу «V2U». Він влучив поруч із приватними будинками. За кілька хвилин було ще одне влучання – в іншій частині міста. В ГУ Нацполіції повідомили: загинули місцеві мешканці 70 та 75 років. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: ще одна людина поранена та знаходиться в лікарні.

Поліція повідомила, що затримала 32-річного чоловіка за підозрою в хуліганстві. У ГУНП відзначили: вибух пролунав ввечері 26 квітня біля магазину на проспекті Тракторобудівників. На місці виявили елементи підривача ручної гранати. Ніхто не постраждав, але пошкоджені скляні двері. Ймовірного підривника спіймали вже за дві години. Якщо його хуліганство доведуть, громадянин може сісти на строк від трьох до семи років.

Підозрюють, що він незаконно заробляв додатково по 100 тис. грн на місяць. За версією слідства, схема була така. Лісничий вимагав під замовників по 150 грн додатково за кожний складометр деревини. Речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула уточнив: у разі відмови від сплати керівник погрожував блокувати оформлення документів і створювати перешкоди у відпуску продукції. Особисто з рук у руки гроші фігурант не брав. Використовував схованку на території підприємства. Також уникав прямих формулювань у розмовах по телефону. Але конспірація не допомогла. Спочатку слідчі задокументували, як він отримував 80 тис. грн. А співробітники СБУ затримали діяча одразу після здобуття ним ще 50 тисяч. Під час обшуку в його автівці виявили чорнові записи та близько 3,3 млн грн готівки.

Причиною став новий тренд у тіктоці. Учні публікують відео з образливими та підчас нецензурними коментарями на адресу вчителів. Васильєва пояснила: з подібним колектив ліцею зіткнувся вже вдруге. У перший раз з учнем просто провели розмову, пояснивши, що його дії – не жарт, а правопорушення. Але вдруге директорка вже звернулася із заявою до поліції та у фейсбуці публічно попередила батьків про відповідальність за дії їхніх чад.

Пухнасту малечу хтось підкинув на територію підприємства. Центр поводження з тваринами повідомив: свою знахідку до них привезли співробітники обленерго. Проте в центрі опікуються лише домашніми тваринами. Втім напризволяще малюків не покинули: їх передали реабілітаційному центру «Акєла». Тож лисенят уже доглядають фахівці.

