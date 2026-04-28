Мешканці трьох районів Харкова у середу залишаться без води
З 8:00 до 18:00 29 квітня буде припинене холодне водопостачання абонентів частин Немишлянського, Салтівського та Київського районів.
Причина – необхідність провести ремонт, повідомили у міській раді. Відключення торкнеться споживачів, які мешкають у межах:
- частин Салтівського та Київського районів, обмежених: вул. Гвардійців-Широнінців, вул. Василя Стуса, пр. Тракторобудівників, Кільцевою дорогою, вул. Світлою, вул. Валентинівською, вул. Владислава Зубенка, Салтівським шосе до вул. Гвардійців-Широнінців;
- частини Немишлянського району, обмеженої: пр. Тракторобудівників, вул. Єдності, вул. Сонячною, сел. Перемога, сел. Кулиничі, Салтівським шосе, вул. 7-ї Гвардійської Армії, вул. Марфінською, вул. Амосова, Салтівським шосе до пр. Тракторобудівників.
Харків’ян просять наперед зробити запас води.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вранці 28 квітня на Харківщині ще тривала ліквідація наслідків шквалу, що вирував у неділю, 26 квітня. Зокрема, ще були проблеми з електропостачанням – без світла залишалося близько 3,5 тисячі абонентів.
Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 19:24;