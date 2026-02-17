Live

Коли з’явиться вода у місті на Харківщині, розповів Зеленський

Суспільство 18:30   17.02.2026
Оксана Якушко
Коли з’явиться вода у місті на Харківщині, розповів Зеленський Фото: КП “Харківводоканал”

Подачу води до Лозової мають відновити після 18:00, але можливі труднощі з тиском, повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.

За словами голови Лозівської міської територіальної громади Сергія Зеленського, ворожа атака тривала вночі 17 лютого майже 6 годин: росіяни поцілили шахедами та ракетами об’єкти критичної інфраструктури і житловий масив. Є пошкодження житлових багатоповерхівок і комунальних підприємств,

«Завдяки сумлінності та високому професіоналізму всіх відповідальних служб, значну частину наслідків обстрілів мешканці громади не відчули на собі. Проте наразі ми маємо певні проблеми з водопостачанням. За попередньою інформацією, подачу води мають відновити після 18:00. Водночас працівники КП «Лозоваводосервіс» попереджають, що через технічні складнощі можливі тимчасові труднощі з тиском, зокрема на верхніх поверхах багатоквартирних будинків», – зазначив Зеленський

Прошу поставитися з розумінням та за можливості допомагати одне одному.

Автор: Оксана Якушко
