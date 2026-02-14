Різке потепління, тане сніг: Харківщину підтоплює, допомагають рятувальники 📷

На Харківщині рятувальники ліквідують наслідки підтоплень.

Доповнено о 15:54. Голова ХОВА Олег Синєгубов інформує, що підтоплення приватних домоволодінь, присадибних ділянок і окремих відрізків доріг спостерігається у містах Ізюм, Барвінкове, Південне, а також у селищах Зачепилівка, Сахновщина, Пересічне та селі Піщанка.

Він закликав жителів постраждалих громад бути обережними.

«За можливості не пересуватися підтопленими ділянками, не залишати автомобілі в місцях, де може накопичуватися вода, та повідомляти місцеву владу або комунальні служби, якщо ситуація ускладнюється», – пише голова ХОВА.

15:39. «Через різке потепління та інтенсивне танення снігу в області спостерігається підвищення рівня води. Це призвело до підтоплення житлового сектору та присадибних ділянок у кількох районах області», – зазначили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Наразі випадки підтоплення зафіксували у Берестинському, Ізюмському та Харківському районах.

«Головне завдання — оперативно відвести воду від осель, щоб не допустити руйнування будівель та значних матеріальних збитків для мешканців. На місцях працюють підрозділи ДСНС, місцеві пожежні команди та комунальні служби громад. Для відкачування води залучено мотопомпи, спецтехніку ДСНС та комунальну техніку», – додали рятувальники.

Вони кажуть, що продовжують моніторити ситуацію та надавати допомогу мешканцям постраждалих районів. Роботи триватимуть до повного усунення загрози та стабілізації обстановки.