Резкое потепление, тает снег: Харьковщину подтапливает, помогают спасатели 📷

Происшествия 15:54   14.02.2026
Виктория Яковенко
Резкое потепление, тает снег: Харьковщину подтапливает, помогают спасатели 📷 Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Харьковской области спасатели ликвидируют последствия подтоплений.

Дополнено в 15:54. Глава ХОВА Олег Синегубов информирует, что подтопление частных домовладений, приусадебных участков и отдельных отрезков дорог наблюдается в городах Изюм, Барвенково, Пивденное, а также в поселках Зачепиловка, Сахновщина, Пересечное и селе Песчанка.

Он призвал жителей пострадавших громад быть осторожными.

«По возможности не передвигаться по подтопленным участкам, не оставлять автомобили в местах, где может накапливаться вода, и сообщать местным властям или коммунальным службам, если ситуация усложняется», — пишет глава ХОВА.

Харьковщину подтапливает
Фото: Олег Синегубов
Харьковщину подтапливает
Фото: Олег Синегубов
Харьковщину подтапливает
Фото: Олег Синегубов

15:39. «Из-за резкого потепления и интенсивного таяния снега в области наблюдается повышение уровня воды. Это привело к подтоплению жилого сектора и приусадебных участков в нескольких районах области», — отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Случаи подтопления зафиксировали в Берестинском, Изюмском и Харьковском районах.

«Главная задача — оперативно отвести воду от домов, чтобы не допустить разрушения зданий и значительных материальных убытков для жителей. На местах работают подразделения ГСЧС, местные пожарные команды и коммунальные службы. Для откачки воды привлечены мотопомпы, спецтехника ГСЧС и коммунальная техника», — добавили спасатели.

Они говорят, что продолжают мониторить ситуацию и оказывать помощь жителям пострадавших районов. Работы будут продолжаться до полного устранения угрозы и стабилизации обстановки.

Харьковщину подтапливает
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Харьковщину подтапливает
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Харьковщину подтапливает
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Харьковщину подтапливает
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Харьковщину подтапливает
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Харьковщину подтапливает
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Автор: Виктория Яковенко
