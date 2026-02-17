Когда появится вода в городе Харьковской области, рассказал Зеленский

Подачу воды в Лозовой должны возобновить после 18:00, но возможны трудности с давлением, сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.

По словам председателя Лозовской городской территориальной громады Сергея Зеленского, вражеская атака продолжалась ночью 17 февраля почти 6 часов: россияне попали шахедами и ракетами по объектам критической инфраструктуры и жилмассиву. Есть повреждения жилых многоэтажек и коммунальных предприятий,

«Благодаря высокому профессионализму всех ответственных служб, значительную часть последствий обстрелов жители громады не ощутили на себе. Однако сейчас у нас есть определенные проблемы с водоснабжением. По предварительной информации, подачу воды возобновят после 18:00. В то же время работники КП «Лозоваводосервис» предупреждают, что из-за технических сложностей возможны временные трудности с давлением, в том числе на верхних этажах многоквартирных домов», — отметил Зеленский.