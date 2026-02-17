Когда появится вода в городе Харьковской области, рассказал Зеленский
Подачу воды в Лозовой должны возобновить после 18:00, но возможны трудности с давлением, сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.
По словам председателя Лозовской городской территориальной громады Сергея Зеленского, вражеская атака продолжалась ночью 17 февраля почти 6 часов: россияне попали шахедами и ракетами по объектам критической инфраструктуры и жилмассиву. Есть повреждения жилых многоэтажек и коммунальных предприятий,
«Благодаря высокому профессионализму всех ответственных служб, значительную часть последствий обстрелов жители громады не ощутили на себе. Однако сейчас у нас есть определенные проблемы с водоснабжением. По предварительной информации, подачу воды возобновят после 18:00. В то же время работники КП «Лозоваводосервис» предупреждают, что из-за технических сложностей возможны временные трудности с давлением, в том числе на верхних этажах многоквартирных домов», — отметил Зеленский.
Читайте также: Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Когда появится вода в городе Харьковской области, рассказал Зеленский», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 февраля 2026 в 18:30;