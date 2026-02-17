Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса

В субботу, 21 февраля, с 08:00 до 17:00 будут обесточены потребители части Индустриального района.

Как объяснили в АО «Харьковоблэнерго», в это время будут проводить неотложные ремонтные работы.

Света не будет по следующим адресам:

Напомним, на прошлой неделе в энергетике Харькова и области официально объявили ​​чрезвычайную ситуацию регионального уровня. О решении информировал глава ХОВА Олег Синегубов. Такой статус позволяет регионам присоединиться к госпрограмме «СвітлоДім», которая предусматривает предоставление ОСМД и управляющим компаниям от 100 до 300 тысяч гривен на оборудование для энергоавтономности многоквартирных домов.