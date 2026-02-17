Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
cek.dp.ua
В субботу, 21 февраля, с 08:00 до 17:00 будут обесточены потребители части Индустриального района.
Как объяснили в АО «Харьковоблэнерго», в это время будут проводить неотложные ремонтные работы.
Света не будет по следующим адресам:
Напомним, на прошлой неделе в энергетике Харькова и области официально объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня. О решении информировал глава ХОВА Олег Синегубов. Такой статус позволяет регионам присоединиться к госпрограмме «СвітлоДім», которая предусматривает предоставление ОСМД и управляющим компаниям от 100 до 300 тысяч гривен на оборудование для энергоавтономности многоквартирных домов.
Читайте также: Самая сложная зима за 10 лет: что с дорогами в Харькове, когда начнут ремонты
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", Индустриальный район Харькова, новости Харькова, світло, свет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 февраля 2026 в 14:35;