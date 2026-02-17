Live

Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса

Общество 14:35   17.02.2026
Виктория Яковенко
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса cek.dp.ua

В субботу, 21 февраля, с 08:00 до 17:00 будут обесточены потребители части Индустриального района.

Как объяснили в АО «Харьковоблэнерго», в это время будут проводить неотложные ремонтные работы.

Света не будет по следующим адресам:

свет отключат в Индустриальном районе Харкова в субботу
Скриншот
свет отключат в Индустриальном районе Харкова в субботу
Скриншот
свет отключат в Индустриальном районе Харкова в субботу
Скриншот
свет отключат в Индустриальном районе Харкова в субботу
Скриншот
свет отключат в Индустриальном районе Харкова в субботу
Скриншот

Напомним, на прошлой неделе в энергетике Харькова и области официально объявили ​​чрезвычайную ситуацию регионального уровня. О решении информировал глава ХОВА Олег Синегубов. Такой статус позволяет регионам присоединиться к госпрограмме «СвітлоДім», которая предусматривает предоставление ОСМД и управляющим компаниям от 100 до 300 тысяч гривен на оборудование для энергоавтономности многоквартирных домов.

Читайте также: Самая сложная зима за 10 лет: что с дорогами в Харькове, когда начнут ремонты

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 17 февраля: что с ценами, будет опасная погода
Новости Харькова — главное за 17 февраля: что с ценами, будет опасная погода
17.02.2026, 14:09
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
17.02.2026, 10:34
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
17.02.2026, 14:35
Сегодня 17 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 17 февраля 2026: какой праздник и день в истории
17.02.2026, 06:00
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
16.02.2026, 15:24
«Историческое достижение»: харьковские бадминтонистки с «бронзой» на Евро-2026
«Историческое достижение»: харьковские бадминтонистки с «бронзой» на Евро-2026
17.02.2026, 16:12

Новости по теме:

16.02.2026
Как 17 января планируют выключать свет в Харькове и области
15.02.2026
Как будут отключать свет в Харьковской области 16 февраля – график
14.02.2026
Как будут отключать свет в Харьковской области 15 февраля – график
12.02.2026
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
12.02.2026
«Больше электроэнергии взять неоткуда» — облэнерго об отключениях в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2026 в 14:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 21 февраля, с 08:00 до 17:00 будут обесточены потребители части Индустриального района.".