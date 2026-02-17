Live

Самая сложная зима за 10 лет: что с дорогами в Харькове, когда начнут ремонты

Общество 14:05   17.02.2026
Виктория Яковенко
Самая сложная зима за 10 лет: что с дорогами в Харькове, когда начнут ремонты

Эта зима стала самой сложной для дорожной инфраструктуры Харькова за последние 10 лет из-за значительных перепадов температур и большого количества осадков, констатировал заместитель директора департамента строительства и путевого хозяйства Дмитрий Липовой, передает горсовет.

По его словам, значительные повреждения дорогам во время полномасштабной войны нанесли последствия боевых действий и движение тяжелой техники.

«С 2022 года каждый год проводим максимально возможные объемы ремонтно-восстановительных работ, чтобы поддерживать дороги в функциональном состоянии. К сожалению, полноценные капремонты нуждаются в значительном финансировании, которого сейчас нет, поэтому сосредотачиваемся на текущем содержании», — отметил Липовой.

Окончательные объемы восстановительных работ в 2026 году определят уже после проведения обследования комиссией весной. Ведь, объясняют в мэрии, до завершения морозов невозможно оценить поврежденные дороги.

В первую очередь специалисты будут устранять аварийность и выполнять текущий ремонт. Для этого, рассказал Липовой, используют разные способы восстановления: ямочный, инжекторный, капитальный ремонт. Отдельно планируют применить зимний аварийный ремонт литым асфальтом, однако, добавили в горсовете, из-за перебоев со светом возникают сложности с производством соответствующих материалов.

Липовой подчеркнул: несмотря на трудности, в Харькове все же проводятся работы по устранению аварийности в возможных объемах.

«Вся техника полностью подготовлена ​​к весенним работам. С наступлением тепла мы приступим к работе и сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки привести дороги в надлежащее состояние. Понимаем неудобства для автомобилистов, поэтому просим с пониманием отнестись к ситуации», — обратился Липовой.

Автор: Виктория Яковенко
