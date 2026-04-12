«Я никогда такого не видел» — во что превратилась трасса Харьков — Днепр

Общество 18:57   12.04.2026
Оксана Горун
Фото: threads.com/@candle.paw.shop

Водители, путешествующие в Харьковской области, публикуют в соцсетях фото и видео с одной из наиболее загруженных дорог региона: трасса М-18, соединяющая Харьковщину с Днепропетровщиной, уже не скоростная.

«Короче, я ХЗ, что произошло за год с дорогой от Днепра в Харьков… Но там нет аварийных участков. Тупо вся дорога аварийная. Если у вас маленькая машина с малыми колесами, и вам нужно ехать там в темное время суток, мой совет – не едьте», — делятся впечатлениями водители в Treads.

Видео с этой дороги прислал один из подписчиков Telegram-канала «Харків 1654». Автор вез по дороге из Днепра в Харьков иностранного гостя. Тот поделился впечатлениями: «Это сумасшествие. Я никогда не видел ничего подобного», — сказал пассажир. Водитель дополнил картину собственным комментарием: «До полного стопа, друзья. Полный стоп на трассе Харьков — Днепр. Просто невозможно же ехать. Обратите внимание — это же ненормально».

Отметим, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области информирует о том, что ремонты дорог в области уже идут. По последним данным, более 100 тысяч квадратных метров ям залатали на дорогах государственного значения в регионе за неделю. Наиболее активно работы продолжаются на киевском направлении, сообщили дорожники.

Автор: Оксана Горун
  Дата публикации материала: 12 апреля 2026 в 18:57;

