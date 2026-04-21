Какие дороги сейчас ремонтируют в Харькове — информация мэрии (фото)

Общество 20:20   21.04.2026
Елена Нагорная
Фото: Харьковский горсовет

Сотрудники КП «Дорремстой» продолжают ремонтировать дороги Харькова. Они закрывают ямы на ряде улиц, переулков и проспектов, а также выполняют профилирование грунтовых дорог.

Ремонты сейчас идут на улицах Европейской, Чередниченковской, Ньютона, Гольдберговской, на проспекте Юбилейном, бульваре Богдана Хмельницкого, а также в переулке Театральном и на других участках, сообщает пресс-служба городского совета.

Коммунальщики устраняют повреждения асфальтобетонного покрытия, обеспечивая безопасный проезд транспорта.

Кроме того, они выполняют профилирование грунтовых дорог. Такие работы уже провели на улицах Зоряной, Ньютона, Валерьяновской, Драгомировской и других.

Фото: Харьковский горсовет
Напомним, 50% дорог государственного значения на Харьковщине — в аварийном состоянии, констатировал в комментарии МГ «Объектив» замначальника Службы восстановления и развития инфраструктуры в области Сергей Радченко. В этом году будут только аварийные ремонты — ямочные и картами. Последний, по прогнозам дорожников, должен прослужить от трех до пяти лет. Капитальные ремонты в 2026-м не предусмотрены — на всю Украину не выделено ни копейки.

Читайте также: Ремонт дорог на Харьковщине: как потратят 804 млн и почему капремонта не будет

21.04.2026
Ремонт дорог на Харьковщине: как потратят 804 млн и почему капремонта не будет
19.04.2026
«Проезд был невозможен»: как на окружной Харькова латают ямы по колено (видео)
12.04.2026
«Я никогда такого не видел» — во что превратилась трасса Харьков — Днепр
10.04.2026
Жихарь, Высокий, на очереди Бабаи: где и как латают ямы на Харьковщине (фото)
27.03.2026
Денег на все дороги Харьковщины нет, подрядчики работают наперед — Синегубов


Если вам интересна новость: «Какие дороги сейчас ремонтируют в Харькове — информация мэрии (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 20:20;

