Денег на все дороги Харьковщины нет, подрядчики работают наперед — Синегубов

На Харьковщине продолжается ремонт дорог, однако имеющегося финансирования недостаточно для охвата всех направлений, которые в этом нуждаются. Приоритет — трассе М-03 Киев-Харьков-Довжанский, а также Изюмскому, Волчанскому и Лозовскому направлениям, рассказал на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Процесс идет постоянно. Тех средств, которые есть, на данный момент недостаточно для того, чтобы провести весь ремонт. Однако диалог есть. Подрядные организации работают. И трасса М-03 Киев-Харьков-Довжанский, и другие направления, в первую очередь, критически важные, где большое количество автотранспорта передвигается», — отметил Синегубов.

По его словам, особое внимание уделяют обеспечению проезда автомобилей, которые обслуживают военную логистику и эвакуацию.

23 марта премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что дополнительные 1,5 миллиарда гривен предусмотрят на ремонт дорог в 30-километровой зоне от линии боевого столкновения, и перечень уже согласовали с военными.

Сумму, которую Кабмин предусмотрел для Харьковщины, Синегубов не назвал.

«Я скажу так, что ее сейчас не будет достаточно, потому что подрядные организации работают наперед. Например, по Барвенковскому направлению кредиторская задолженность уже более 200 миллионов. И сейчас рассматривается вопрос о выделении 300 миллионов на эту дорогу. То есть оно выделяется не массово, не миллиардами на всю область, а точечно на тот или иной маршрут, на то или иное направление, учитывая его состояние и критическую необходимость», — пояснил Синегубов.