Грошей на всі дороги Харківщини немає, підрядники працюють наперед — Синєгубов

На Харківщині триває ремонт доріг, однак наявного фінансування недостатньо для охоплення всіх напрямків, які цього потребують. Пріоритет – трасі М-03 Київ-Харків-Довжанський, а також Ізюмському, Вовчанському та Лозівському напрямкам, розповів на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Процес йде постійний. Тих коштів, які є, наразі їх недостатньо для того, щоб провести весь ремонт. Однак діалог є. Підрядні організації працюють. І траса М-03 Київ-Харків-Довжанський, і інші напрямки, перш за все, критично важливі, де велика кількість автотранспорту пересувається“, – зазначив Синєгубов.

За його словами, особливу увагу приділяють забезпеченню проїзду автомобілів, які обслуговують військову логістику та евакуацію.

23 березня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла , що додаткові 1,5 мільярда гривень передбачать на ремонт доріг у 30-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення, і перелік уже узгодили з військовими.

Суму, яку виділяє Кабмін для Харківщини, Синєгубов не назвав.

“Я скажу так, що її зараз не буде достатньо, тому що підрядні організації працюють наперед. Наприклад, по Барвінківському напрямку кредиторка вже більше ніж 200 мільйонів. І зараз розглядається питання щодо виділення 300 мільйонів на цю дорогу. Тобто воно виділяється не масово, не мільярдами на всю область, а точково на той чи інший маршрут, на той чи інший напрямок, враховуючи його стан і критичну необхідність”, – пояснив начальник ХОВА.