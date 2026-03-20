Ями латають на дорогах Харківщини: статистика за тиждень, де йдуть роботи
На трасах у Харківській області триває ліквідація аварійної ямковості. Впродовж останнього тижня дорожники відновили понад 6 тисяч квадратних метрів покриття. Це майже вдвічі більше, ніж тижнем раніше.
Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
У центрі особливої уваги – траса М-03 Київ – Харків – Довжанський. Насамперед роботи зосереджені на найбільш завантажених ділянках поблизу Коротича, Пісочина та Валок.
“Саме тут щодня працюють сім дорожніх бригад, а також залучена ланка асфальтоукладальника. Уже наступного тижня планується підсилення – до робіт долучать ще одну ланку, що дозволить ще більше пришвидшити відновлення покриття”, – кажуть дорожники.
Загалом на цій трасі вже ліквідовано близько 13 тисяч квадратних метрів ямковості.
“Паралельно роботи тривають і на інших важливих напрямках області. Зокрема, це автомобільні дороги М-18 Харків – Сімферополь – Ялта – Алушта, М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро, а також Т-21-21 Лозова – Близнюки – Барвінкове. На цих маршрутах також щоденно працюють над усуненням аварійних руйнувань та покращенням стану проїзду”, – інформують у Службі.
Дорожники також розповіли, що окрему увагу приділили відновленню дорожнього покриття, що зазнало перезволоження, на дорозі Т-21-21.
Водіїв просять бути уважними та обережними в місцях проведення дорожніх робіт: звертати увагу на тимчасові дорожні знаки, дотримуватися вимог організації руху та обов’язково знижувати швидкість.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дороги, ремонт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2026 в 16:13;