Поранено водія – трактор підірвався на міні на Харківщині

Події 19:30   04.05.2026
Оксана Якушко
Трактор підірвався на вибухонебезпечному предметі біля села Світличне Золочівської громади, повідомляє Нацполіція.

Інцидент стався 4 травня поблизу села Світличне на Золочівщині під час сільськогосподарських робіт: трактор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.

Стався вибух, внаслідок якого постраждав 55-річний чоловік, який був за кермом сільськогосподарської техніки. Тракторист отримав тяжкі травми ноги, тому його госпіталізували.

На місце надзвичайної події прибули співробітники поліції та вибухотехніки, зараз вони встановлюють всі обставини.

  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2026 в 19:30;

