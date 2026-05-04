Поранено водія – трактор підірвався на міні на Харківщині
Трактор підірвався на вибухонебезпечному предметі біля села Світличне Золочівської громади, повідомляє Нацполіція.
Інцидент стався 4 травня поблизу села Світличне на Золочівщині під час сільськогосподарських робіт: трактор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.
Стався вибух, внаслідок якого постраждав 55-річний чоловік, який був за кермом сільськогосподарської техніки. Тракторист отримав тяжкі травми ноги, тому його госпіталізували.
На місце надзвичайної події прибули співробітники поліції та вибухотехніки, зараз вони встановлюють всі обставини.
- Категорії: Події, Харків; Теги: міна, Нацполіція, трактор, тракторист;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2026 в 19:30;