Происшествия 19:30   04.05.2026
Оксана Якушко
Ранен водитель — трактор подорвался на мине в Харьковской области Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Трактор подорвался на взрывоопасном предмете возле села Светличное Золочевской громады, сообщает Нацполиция.

Инцидент произошел 4 мая вблизи села Светличное во время сельскохозяйственных работ: трактор наехал на неизвестный взрывоопасный предмет.

Произошел взрыв, в результате которого пострадал 55-летний мужчина. Тракторист получил тяжелые травмы ноги, поэтому его госпитализировали.

На место чрезвычайного происшествия прибыли сотрудники полиции и взрывотехники, сейчас они работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства.

  • • Дата публикации материала: 4 мая 2026 в 19:30;

