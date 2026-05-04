Ранен водитель — трактор подорвался на мине в Харьковской области
Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
Трактор подорвался на взрывоопасном предмете возле села Светличное Золочевской громады, сообщает Нацполиция.
Инцидент произошел 4 мая вблизи села Светличное во время сельскохозяйственных работ: трактор наехал на неизвестный взрывоопасный предмет.
Произошел взрыв, в результате которого пострадал 55-летний мужчина. Тракторист получил тяжелые травмы ноги, поэтому его госпитализировали.
На место чрезвычайного происшествия прибыли сотрудники полиции и взрывотехники, сейчас они работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: мина, Нацполиция, трактор, тракторист;
Дата публикации материала: 4 мая 2026 в 19:30;