Задоренко просит сохранять спокойствие: что произойдет
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко рассказал, что в течение ближайшего часа специалисты будут подрывать взрывоопасный предмет.
Взрывотехники будут работать близи населенного пункта Семеновка. Местных жителей Задоренко призвал сохранять спокойствие и не бояться звуков взрывов.
Тем временем в ГУ ГСЧС Украины сообщили: за неделю саперы обезвредили 353 взрывоопасных предмета в регионе. Работали 22 пиротехнических расчета.
«С начала полномасштабного вторжения России в Харьковской области саперы уничтожили уже 139906 единиц взрывоопасных предметов. Минная угроза на Харьковщине до сих пор остается очень высокой! Каждый день саперы ГСЧС с риском для жизни борются за то, чтобы каждый метр украинской земли стал безопасным для людей», – добавили спасатели.
- • Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 10:20;