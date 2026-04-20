Задоренко просит сохранять спокойствие: что произойдет

Общество 10:20   20.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Задоренко просит сохранять спокойствие: что произойдет

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко рассказал, что в течение ближайшего часа специалисты будут подрывать взрывоопасный предмет. 

Взрывотехники будут работать близи населенного пункта Семеновка. Местных жителей Задоренко призвал сохранять спокойствие и не бояться звуков взрывов.

Тем временем в ГУ ГСЧС Украины сообщили: за неделю саперы обезвредили 353 взрывоопасных предмета в регионе. Работали 22 пиротехнических расчета.

«С начала полномасштабного вторжения России в Харьковской области саперы уничтожили уже 139906 единиц взрывоопасных предметов. Минная угроза на Харьковщине до сих пор остается очень высокой! Каждый день саперы ГСЧС с риском для жизни борются за то, чтобы каждый метр украинской земли стал безопасным для людей», – добавили спасатели.

Читайте также: В масштабном пожаре в Великом Бурлуке пострадали трое человек

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня 20 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 апреля 2026: какой праздник и день в истории
20.04.2026, 06:00
Новости Харькова — главное за 20 апреля: город пережил серию ударов
Новости Харькова — главное за 20 апреля: город пережил серию ударов
20.04.2026, 09:12
Двое пострадавших: один из районов Харькова пережил серию ударов
Двое пострадавших: один из районов Харькова пережил серию ударов
20.04.2026, 07:14
В масштабном пожаре в Великом Бурлуке пострадали трое человек
В масштабном пожаре в Великом Бурлуке пострадали трое человек
20.04.2026, 08:41
Ночью – заморозки. Прогноз погоды на 20 апреля в Харькове и области
Ночью – заморозки. Прогноз погоды на 20 апреля в Харькове и области
19.04.2026, 19:42
За 12 тысяч долларов помогал мужчине выехать: харьковчанина ждет суд
За 12 тысяч долларов помогал мужчине выехать: харьковчанина ждет суд
20.04.2026, 10:56

20.04.2026
В масштабном пожаре в Великом Бурлуке пострадали трое человек
18.04.2026
ГСЧС спасла пятерых людей из бытовых пожаров, но есть пострадавший
17.04.2026
Пожары в экосистемах и после «прилетов» тушили сотрудники ГСЧС в регионе
16.04.2026
Последствия ночных ударов по Харькову показали спасатели (фото)
15.04.2026
Двое людей погибли в бытовых пожарах – данные ГСЧС


  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 10:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко рассказал, что в течение ближайшего часа специалисты будут подрывать взрывоопасный предмет. ".