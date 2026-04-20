Задоренко просит сохранять спокойствие: что произойдет

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко рассказал, что в течение ближайшего часа специалисты будут подрывать взрывоопасный предмет.

Взрывотехники будут работать близи населенного пункта Семеновка. Местных жителей Задоренко призвал сохранять спокойствие и не бояться звуков взрывов.

Тем временем в ГУ ГСЧС Украины сообщили: за неделю саперы обезвредили 353 взрывоопасных предмета в регионе. Работали 22 пиротехнических расчета.

«С начала полномасштабного вторжения России в Харьковской области саперы уничтожили уже 139906 единиц взрывоопасных предметов. Минная угроза на Харьковщине до сих пор остается очень высокой! Каждый день саперы ГСЧС с риском для жизни борются за то, чтобы каждый метр украинской земли стал безопасным для людей», – добавили спасатели.

Читайте также: В масштабном пожаре в Великом Бурлуке пострадали трое человек