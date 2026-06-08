За неделю на Харьковщине взрывотехники уничтожили больше 400 боеприпасов
В течение минувшей недели саперы ГСЧС уничтожили 412 вражеских боеприпасов в Харьковской области.
Над разминированием территорий работали 40 пиротехнических расчетов ГСЧС.
А с начала полномасштабного вторжения России в Харьковской области, отметили в ГСЧС, саперы уничтожили уже 143422 единицы взрывоопасных предметов.
«Минная угроза на Харьковщине до сих пор остается очень высокой! Каждый день саперы ГСЧС с риском для жизни борются за то, чтобы каждый метр украинской земли стал безопасным для людей», – добавили спасатели.
Напомним, ранее МГ «Объектив» также сообщала, что в течение минувших суток у спасателей было 46 оперативных выездов. Из них 24 — на ликвидацию пожаров, семь начались в результате российских обстрелов. Пожары из-за «прилетов» бушевали в Берестинском, Изюмском и Купянском районах области. Из-за атак РФ горел дом, склады и авто.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: взрывотехники, ГСЧС, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 11:47;