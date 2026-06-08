Live

За тиждень на Харківщині вибухотехніки знищили понад 400 боєприпасів

Суспільство 11:47   08.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За тиждень на Харківщині вибухотехніки знищили понад 400 боєприпасів

Протягом минулого тижня сапери ДСНС знищили 412 ворожих боєприпасів у Харківській області.

Над розмінуванням територій працювало 40 піротехнічних розрахунків ДСНС.

А з початку повномасштабного вторгнення Росії в Харківській області, зазначили у ДСНС, сапери знищили вже 143 422 одиниці вибухонебезпечних предметів.

“Мінна загроза на Харківщині досі залишається надзвичайно високою! Кожен день сапери ДСНС з ризиком для життя борються за те, щоб кожен метр української землі став безпечним для людей”, – додали рятувальники.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що протягом минулої доби у рятувальників було 46 оперативних виїздів. З них 24 — на ліквідацію пожеж, сім розпочався внаслідок російських обстрілів. Пожежі через «прильоти» вирували у Берестинському, Ізюмському та Куп’янському районах області. Через атаки РФ горів будинок, склади та авто.

Читайте також: За добу на Харківщині було 24 пожежі – про наслідки повідомили у ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Харківській молоді хочуть прищепити гарний смак: як прикрасили скейт-парк 📷
Харківській молоді хочуть прищепити гарний смак: як прикрасили скейт-парк 📷
08.06.2026, 12:08
П’яний водій на швидкості влетів на територію будинку в Берестині
П’яний водій на швидкості влетів на територію будинку в Берестині
08.06.2026, 11:27
Вночі дісталося і “Новій пошті”: БпЛА влучив по депо з посилками на млн грн
Вночі дісталося і “Новій пошті”: БпЛА влучив по депо з посилками на млн грн
08.06.2026, 10:48
За тиждень на Харківщині вибухотехніки знищили понад 400 боєприпасів
За тиждень на Харківщині вибухотехніки знищили понад 400 боєприпасів
08.06.2026, 11:47
Двоє чоловіків отримали тяжкі поранення: FPV-дрон ударив по Великому Бурлуку
Двоє чоловіків отримали тяжкі поранення: FPV-дрон ударив по Великому Бурлуку
08.06.2026, 10:36
По складу поштового відділення в Харкові вдарила вночі РФ – що з посилками
По складу поштового відділення в Харкові вдарила вночі РФ – що з посилками
08.06.2026, 09:59

Новини за темою:

19.03.2024
Пів сотні груп вибухотехніків залучили до зведення фортифікацій на Харківщині
20.02.2024
Мінне поле знайшли сапери на території Харківської області
14.11.2023
Машину для розмінування харківського виробництва купила для регіону ООН
27.10.2023
Саперам Харківщини передали машину для підготовки ґрунту до розмінування
25.10.2023
Сапери, які втратили ноги, продовжують розміновувати Харківщину (фото, відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «За тиждень на Харківщині вибухотехніки знищили понад 400 боєприпасів», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 11:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулого тижня сапери ДСНС знищили 412 ворожих боєприпасів у Харківській області.".