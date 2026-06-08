За тиждень на Харківщині вибухотехніки знищили понад 400 боєприпасів

Протягом минулого тижня сапери ДСНС знищили 412 ворожих боєприпасів у Харківській області.

Над розмінуванням територій працювало 40 піротехнічних розрахунків ДСНС.

А з початку повномасштабного вторгнення Росії в Харківській області, зазначили у ДСНС, сапери знищили вже 143 422 одиниці вибухонебезпечних предметів.

“Мінна загроза на Харківщині досі залишається надзвичайно високою! Кожен день сапери ДСНС з ризиком для життя борються за те, щоб кожен метр української землі став безпечним для людей”, – додали рятувальники.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що протягом минулої доби у рятувальників було 46 оперативних виїздів. З них 24 — на ліквідацію пожеж, сім розпочався внаслідок російських обстрілів. Пожежі через «прильоти» вирували у Берестинському, Ізюмському та Куп’янському районах області. Через атаки РФ горів будинок, склади та авто.