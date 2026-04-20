В масштабном пожаре в Великом Бурлуке пострадали трое человек

Происшествия 08:41   20.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Ночью 20 апреля россияне атаковали Великий Бурлук. В ГУ ГСЧС Украины сообщили: из-за «прилетов» возник пожар, пострадали люди. 

Враг атаковал трехквартирный дом беспилотниками. В результате вспыхнул масштабный пожар на площади 200 квадратных метров.

Обстрел Великого Бурлука 29 апреля

Из-за атаки пострадали трое людей.

«Спасатели ГСЧС работали в сверхсложных условиях под угрозой повторных ударов, чтобы оперативно ликвидировать огонь и не допустить его распространения на соседние дома. Медики ГСЧС предоставили необходимую помощь пострадавшим», – добавили пожарные.

Сегодня 20 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Новости Харькова — главное за 20 апреля: город пережил серию ударов
Двое пострадавших: один из районов Харькова пережил серию ударов
Ночью – заморозки. Прогноз погоды на 20 апреля в Харькове и области
Синегубов: за сутки – 20 пострадавших от обстрелов Харьковщины
  Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 08:41;

