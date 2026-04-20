В масштабном пожаре в Великом Бурлуке пострадали трое человек
Ночью 20 апреля россияне атаковали Великий Бурлук. В ГУ ГСЧС Украины сообщили: из-за «прилетов» возник пожар, пострадали люди.
Враг атаковал трехквартирный дом беспилотниками. В результате вспыхнул масштабный пожар на площади 200 квадратных метров.
Из-за атаки пострадали трое людей.
«Спасатели ГСЧС работали в сверхсложных условиях под угрозой повторных ударов, чтобы оперативно ликвидировать огонь и не допустить его распространения на соседние дома. Медики ГСЧС предоставили необходимую помощь пострадавшим», – добавили пожарные.
Категории: Происшествия, Украина; Теги: ГСЧС, пожары, пострадали, спасатели, харьковщина;
Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 08:41;