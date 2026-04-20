В масштабном пожаре в Великом Бурлуке пострадали трое человек

Ночью 20 апреля россияне атаковали Великий Бурлук. В ГУ ГСЧС Украины сообщили: из-за «прилетов» возник пожар, пострадали люди.

Враг атаковал трехквартирный дом беспилотниками. В результате вспыхнул масштабный пожар на площади 200 квадратных метров.

Из-за атаки пострадали трое людей.

«Спасатели ГСЧС работали в сверхсложных условиях под угрозой повторных ударов, чтобы оперативно ликвидировать огонь и не допустить его распространения на соседние дома. Медики ГСЧС предоставили необходимую помощь пострадавшим», – добавили пожарные.