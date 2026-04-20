У масштабній пожежі у Великому Бурлуку постраждали троє людей
Вночі 20 квітня росіяни атакували Великий Бурлук. У ГУ ДСНС України повідомили: через “прильоти” виникла пожежа, постраждали люди.
Ворог атакував триквартирний будинок безпілотниками. В результаті спалахнула масштабна пожежа на площі 200 квадратних метрів.
Через атаку постраждали троє людей.
“Рятувальники ДСНС працювали у надскладних умовах під загрозою повторних ударів, аби оперативно ліквідувати вогонь та не допустити його розповсюдження на сусідні оселі. Медики ДСНС надали необхідну допомогу постраждалим”, – додали пожежники.
Читайте також: За добу воїни ЗСУ відбили 20 штурмів росіян – Генштаб ЗСУ
- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2026 в 08:41;