Live

У масштабній пожежі у Великому Бурлуку постраждали троє людей

Події 08:41   20.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі 20 квітня росіяни атакували Великий Бурлук. У ГУ ДСНС України повідомили: через “прильоти” виникла пожежа, постраждали люди. 

Ворог атакував триквартирний будинок безпілотниками. В результаті спалахнула масштабна пожежа на площі 200 квадратних метрів.

Через атаку постраждали троє людей.

“Рятувальники ДСНС працювали у надскладних умовах під загрозою повторних ударів, аби оперативно ліквідувати вогонь та не допустити його розповсюдження на сусідні оселі. Медики ДСНС надали необхідну допомогу постраждалим”, – додали пожежники.

Читайте також: За добу воїни ЗСУ відбили 20 штурмів росіян – Генштаб ЗСУ

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У масштабній пожежі у Великому Бурлуку постраждали троє людей», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2026 в 08:41;

