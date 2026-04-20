У масштабній пожежі у Великому Бурлуку постраждали троє людей

Вночі 20 квітня росіяни атакували Великий Бурлук. У ГУ ДСНС України повідомили: через “прильоти” виникла пожежа, постраждали люди.

Ворог атакував триквартирний будинок безпілотниками. В результаті спалахнула масштабна пожежа на площі 200 квадратних метрів.

Через атаку постраждали троє людей.

“Рятувальники ДСНС працювали у надскладних умовах під загрозою повторних ударів, аби оперативно ліквідувати вогонь та не допустити його розповсюдження на сусідні оселі. Медики ДСНС надали необхідну допомогу постраждалим”, – додали пожежники.