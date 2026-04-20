За добу воїни ЗСУ відбили 20 штурмів росіян – Генштаб ЗСУ
Вранці 20 квітня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби у Харківській області було 20 боїв.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували десять разів біля Синельникового, Приліпки, Стариці, Вовчанська, Вільчі та Бочкового.
Тим часом на Куп’янському – зафіксували ще десять штурмів окупантів у районі Курилівки, Колісниківки, Ківшарівки, Борівської Андріївки та Радьківки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 206 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 253 керовані авіабомби. Крім того, застосував 7767 дронів-камікадзе та здійснив 2916 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 85 – із реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у ГШ.
Втрати росіян сьогодні такі:
Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2026 в 08:15;