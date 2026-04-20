Украина 08:15   20.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки воины ВСУ отбили 20 штурмов россиян – Генштаб ВСУ

Утром 20 апреля Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток в Харьковской области было 20 боев. 

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали десять раз около Синельниково, Прилипка, Старицы, Волчанска, Вильчи и Бочкового.

Тем временем на Купянском – зафиксировали еще десять штурмов оккупантов в районе Куриловки, Колесниковки, Ковшаровки, Боровской Андреевки и Радьковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 206 боевых столкновений. Вчера противник нанес 71 авиационный удар, сбросил 253 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 7767 дронов-камикадзе и осуществил 2916 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 85 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

Читайте также: Двое пострадавших: один из районов Харькова пережил серию ударов

Популярно
Сегодня 20 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 апреля 2026: какой праздник и день в истории
20.04.2026, 06:00
Новости Харькова — главное за 20 апреля: город пережил серию ударов
Новости Харькова — главное за 20 апреля: город пережил серию ударов
20.04.2026, 09:12
Двое пострадавших: один из районов Харькова пережил серию ударов
Двое пострадавших: один из районов Харькова пережил серию ударов
20.04.2026, 07:14
Ночью – заморозки. Прогноз погоды на 20 апреля в Харькове и области
Ночью – заморозки. Прогноз погоды на 20 апреля в Харькове и области
19.04.2026, 19:42
В масштабном пожаре в Великом Бурлуке пострадали трое человек
В масштабном пожаре в Великом Бурлуке пострадали трое человек
20.04.2026, 08:41
Синегубов: за сутки – 20 пострадавших от обстрелов Харьковщины
Синегубов: за сутки – 20 пострадавших от обстрелов Харьковщины
20.04.2026, 08:53

Новости по теме:

20.04.2026
Двое пострадавших: один из районов Харькова пережил серию ударов
18.04.2026
За сегодня на Харьковщине зафиксировали четыре боя: данные Генштаба на 16:00
18.04.2026
Взрывы звучат в Харькове в субботу: РФ опять бьет беспилотниками (дополнено)
18.04.2026
Двое людей пострадали ночью в Балаклее: БпЛА ударил по дому
17.04.2026
Взрывы звучат в Харькове – россияне атакуют БпЛА (дополнено)


  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 08:15;

