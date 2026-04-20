За сутки воины ВСУ отбили 20 штурмов россиян – Генштаб ВСУ
Утром 20 апреля Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток в Харьковской области было 20 боев.
На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали десять раз около Синельниково, Прилипка, Старицы, Волчанска, Вильчи и Бочкового.
Тем временем на Купянском – зафиксировали еще десять штурмов оккупантов в районе Куриловки, Колесниковки, Ковшаровки, Боровской Андреевки и Радьковки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 206 боевых столкновений. Вчера противник нанес 71 авиационный удар, сбросил 253 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 7767 дронов-камикадзе и осуществил 2916 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 85 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.
Потери россиян на сегодняшний день следующие:
- • Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 08:15;