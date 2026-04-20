Двое пострадавших: один из районов Харькова пережил серию ударов

По Основянскому району Харькова россияне ударили как минимум три раза за ночь.

Первые «прилеты» зафиксировали накануне поздно вечером – около 23:20. Городской голова Игорь Терехов уточнил: россияне ударили по Харькову беспилотником.

Примерно через десять минут взрыв раздался вновь. ВС РФ атаковали тот же район. А уже утром 20 апреля, в 04:20 раздался третий взрыв.

Вскоре мэр написал, что известно о троих пострадавших из-за последней атаки БпЛА.

Отметим, тревога в Харькове беспрерывно звучала всю ночь. Отбой тревоги прозвучал лишь утром – в 05:55.