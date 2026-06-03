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Третий день подряд Лозовщина переживает массированные удары – куда целятся

Происшествия 11:12   03.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Третий день подряд Лозовщина переживает массированные удары – куда целятся

Мэр Лозовой Сергей Зеленский констатировал: Лозовщина уже третьи сутки подряд находится под массированными обстрелами РФ.

По его словам: больше всего страдают объекты соцсферы.

«В частности, больница и спортивный комплекс. Существенные повреждения получила критическая инфраструктура. К сожалению, есть пострадавшие. Пока угрозы их жизни нет», – отметил Зеленский.

Видео: Сергей Зеленский/ТГ

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что трое людей пострадали из-за атаки на Лозовую. В Харьковской областной прокуратуре установили: атака на Лозовую началась 2 июня в 19:17. По городу ударили три беспилотника типа «Герань-2». Из-за «прилетов» повреждено футбольное поле, раздевалки и служебное здание спортивного комплекса. В результате атаки пострадали трое людей – это мужчины 47, 49 та 50 лет. Все они получили акубаротравмы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 11:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Лозовой Сергей Зеленский констатировал: Лозовщина уже третьи сутки подряд находится под массированными обстрелами РФ.".