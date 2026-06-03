Третий день подряд Лозовщина переживает массированные удары – куда целятся
Мэр Лозовой Сергей Зеленский констатировал: Лозовщина уже третьи сутки подряд находится под массированными обстрелами РФ.
По его словам: больше всего страдают объекты соцсферы.
«В частности, больница и спортивный комплекс. Существенные повреждения получила критическая инфраструктура. К сожалению, есть пострадавшие. Пока угрозы их жизни нет», – отметил Зеленский.
Видео: Сергей Зеленский/ТГ
Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что трое людей пострадали из-за атаки на Лозовую. В Харьковской областной прокуратуре установили: атака на Лозовую началась 2 июня в 19:17. По городу ударили три беспилотника типа «Герань-2». Из-за «прилетов» повреждено футбольное поле, раздевалки и служебное здание спортивного комплекса. В результате атаки пострадали трое людей – это мужчины 47, 49 та 50 лет. Все они получили акубаротравмы.
Читайте также: Утро в Харькове опять началось со взрывов – куда «прилетело» (дополняется)
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Третий день подряд Лозовщина переживает массированные удары – куда целятся», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 11:12;