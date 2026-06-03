Третий день подряд Лозовщина переживает массированные удары – куда целятся

Мэр Лозовой Сергей Зеленский констатировал: Лозовщина уже третьи сутки подряд находится под массированными обстрелами РФ.

По его словам: больше всего страдают объекты соцсферы.

«В частности, больница и спортивный комплекс. Существенные повреждения получила критическая инфраструктура. К сожалению, есть пострадавшие. Пока угрозы их жизни нет», – отметил Зеленский.

Видео: Сергей Зеленский/ТГ

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что трое людей пострадали из-за атаки на Лозовую. В Харьковской областной прокуратуре установили: атака на Лозовую началась 2 июня в 19:17. По городу ударили три беспилотника типа «Герань-2». Из-за «прилетов» повреждено футбольное поле, раздевалки и служебное здание спортивного комплекса. В результате атаки пострадали трое людей – это мужчины 47, 49 та 50 лет. Все они получили акубаротравмы.