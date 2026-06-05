Закликала бити «Орешником» по Києву: підозрюють жительку Харківщини

Правоохоронці затримали на Харківщині 57-річну мешканку села Таранівка Чугуївського району. Слідство вважає, що вона виявилась прихильницею “руського миру”.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, з літа 2024 року фігурантка регулярно розповсюджувала матеріали з закликами до захоплення державної влади в Україні шляхом знищення її державних інституцій та органів.

“Для популяризації ворожих наративів фігурантка використовувала проросійські канали у месенджері “Телеграм”, де вона залишала свої коментарі під антиукраїнськими дописами. У своїх коментарях вона закликала окупаційні війська завдавати ракетно-бомбові удари по урядовому кварталу у Києві, щоб ліквідувати вище військово-політичне керівництво України. Для цього вона закликала використовувати новітні російські балістичні ракети “Орешник”, – встановили силовики.

Крім цього, додають правоохоронці, жінка цинічно називала такі можливі ракетні удари “ответкою”.

Лінгвістична експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань фігурантки, зазначили в СБУ.

Їй повідомили про підозру за чч. 2 та 3 ст. 109 ККУ (розповсюдження матеріалів з закликами до захоплення державної влади, вчинені повторно). Якщо провину доведуть, жінці загрожує 5 років тюрми з конфіскацією майна. Справа вже перебуває у суді.