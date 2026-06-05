Призывала бить «Орешником» по Киеву: подозревают жительницу Харьковщины

Правоохранители задержали на Харьковщине 57-летнюю жительница села Тарановка Чугуевского района. Следствие считает, что она оказалась поклонницей «русского мира».

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, с лета 2024 года фигурантка регулярно распространяла материалы с призывами к захвату государственной власти в Украине путем уничтожения ее государственных институтов и органов.

«Для популяризации вражеских нарративов фигурантка использовала пророссийские каналы в Telegram, где она оставляла свои комментарии под антиукраинскими сообщениями. В своих комментариях она призвала оккупационные войска наносить ракетно-бомбовые удары по правительственному кварталу в Киеве, чтобы ликвидировать высшее военно-политическое руководство Украины. Для этого она призвала использовать новейшие российские баллистические ракеты «Орешник», — установили силовики.

Кроме этого, добавляют правоохранители, женщина цинично называла такие возможные ракетные удары «ответкой».

Лингвистическая экспертиза подтвердила противоправный характер высказываний фигурантки, отметили в СБУ.

Ей сообщили о подозрении по чч. 2 и 3 ст. 109 УКУ (распространение материалов с призывами к захвату государственной власти, совершенные повторно). Если вину докажут, женщине грозит 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Дело уже находится в суде.