У розшук готуються оголосити копа з Харківщини, який втік до РФ

Події 10:50   15.04.2026
У Харківській облпрокуратурі повідомили, що спільно з ДБР встановили особу копа, який, за версією слідства, під час окупації Куп’янського району влітку 2022 року почав працювати на ворога. 

Йдеться про поліцейського із Дворічної, який, ймовірно, погодився виконувати вказівки росіян після окупації селища.

“Довівши відданість окупантам, зрадник обійняв посаду “и. о. старшего дознавателя отделения дознания” у так званому
“Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области”. Для «закріплення статусу» йому видали службове посвідчення. За роботу на ворога колаборант щомісяця отримував заробітну плату у розмірі 60 тис. російських рублів. Вже у вересні 2022 року він став “дознавателем группы дознания Пункта полиции № 1 (дислокация пгт. Двуречная)”, – встановили правоохоронці.

Після того, як ЗСУ звільнили окуповані території Харківської області, ймовірний зрадник втік до РФ. Заочно йому вже вручили підозру. Наразі чоловіка готуються оголосити у розшук.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2026 в 10:50;

