Двоє людей загинули в побутових пожежах – дані ДСНС
З 18 пожеж, які ліквідували за добу рятувальники, три почалися після російських обстрілів Харкова, а також Харківського та Чугуївського районів регіону. Про це повідомили у ГУ ДСНС України Харківщини.
“14 квітня удар ворожого безпілотника спричинив пожежу площею 18 м кв. на даху приватного будинку у Київському районі Харкова. Без постраждалих”, – передають рятувальники.
Також у ДСНС нагадали, що через удари БпЛА по Дергачах постраждали троє людей, а по селу Черкаська Лозова прилетіли авіабомби. Там постраждалих – двоє.
Внаслідок побутових пожеж загинули двоє людей.
“Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів“, – додали пожежники.
Читайте також: Синегубов: п’ятеро людей постраждали від «прильотів» Харківської області
Новини за темою:
- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2026 в 09:29;