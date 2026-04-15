Двоє людей загинули в побутових пожежах – дані ДСНС

Події 09:29   15.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
З 18 пожеж, які ліквідували за добу рятувальники, три почалися після російських обстрілів Харкова, а також Харківського та Чугуївського районів регіону. Про це повідомили у ГУ ДСНС України Харківщини. 

“14 квітня удар ворожого безпілотника спричинив пожежу площею 18 м кв. на даху приватного будинку у Київському районі Харкова. Без постраждалих”, – передають рятувальники.

Також у ДСНС нагадали, що через удари БпЛА по Дергачах постраждали троє людей, а по селу Черкаська Лозова прилетіли авіабомби. Там постраждалих – двоє.

Внаслідок побутових пожеж загинули двоє людей.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів“, – додали пожежники.

Читайте також: Синегубов: п'ятеро людей постраждали від «прильотів» Харківської області

Популярно
Двоє людей загинули в побутових пожежах – дані ДСНС
Двоє людей загинули в побутових пожежах – дані ДСНС
15.04.2026, 09:29
У Харкові понад 9,5 тисячі пошкоджених житлових будинків – Терехов
У Харкові понад 9,5 тисячі пошкоджених житлових будинків – Терехов
14.04.2026, 22:20
“Економіка громади зазнала критичних втрат” – Гололобов про обстріл
“Економіка громади зазнала критичних втрат” – Гололобов про обстріл
15.04.2026, 08:29
Синєгубов: п’ятеро людей постраждали від “прильотів” по Харківській області
Синєгубов: п’ятеро людей постраждали від “прильотів” по Харківській області
15.04.2026, 08:53
Новини Харкова – головне 15 квітня: як минула ніч
Новини Харкова – головне 15 квітня: як минула ніч
15.04.2026, 09:06
За добу СОУ відбили 19 атак ЗС РФ – Генштаб
За добу СОУ відбили 19 атак ЗС РФ – Генштаб
15.04.2026, 08:10

Новини за темою:

14.04.2026
У побутовій пожежі загинув 87-річний чоловік – що горіло, розповіли у ДСНС
13.04.2026
Через “прильоти” на Харківщині вирували чотири пожежі – дані рятувальників
13.04.2026
Несподівана знахідка: ДСНС знешкодила снаряди часів Другої світової
09.04.2026
В Ізюмському районі сьогодні розмінуватимуть території – ХОВА
09.04.2026
Вогонь вирував більше доби: ДСНС загасили пожежу на підприємстві в Мерефі


  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2026 в 09:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про це повідомили у ГУ ДСНС України Харківщини. ".