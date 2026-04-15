Двоє людей загинули в побутових пожежах – дані ДСНС

З 18 пожеж, які ліквідували за добу рятувальники, три почалися після російських обстрілів Харкова, а також Харківського та Чугуївського районів регіону. Про це повідомили у ГУ ДСНС України Харківщини.

“14 квітня удар ворожого безпілотника спричинив пожежу площею 18 м кв. на даху приватного будинку у Київському районі Харкова. Без постраждалих”, – передають рятувальники.

Також у ДСНС нагадали, що через удари БпЛА по Дергачах постраждали троє людей, а по селу Черкаська Лозова прилетіли авіабомби. Там постраждалих – двоє.

Внаслідок побутових пожеж загинули двоє людей.

“Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів“, – додали пожежники.