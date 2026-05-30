Live

1 червня не буде світла в одному з районів Харкова: адреси

Суспільство 10:21   30.05.2026
Вікторія Яковенко
1 червня не буде світла в одному з районів Харкова: адреси Фото: АТ “Харківобленерго”

В АТ “Харківобленерго” повідомили, що у понеділок, 1 червня, частково будуть знеструмлені мешканці Індустріального району.

Світла не буде з 8:00 до 18:00. У цей час енергетики проведуть ремонтні роботи в електромережах.

Без світла залишаться мешканці будинків за такими адресами:

Автоматний пр-д, Верстатна вул., Верстатний пров., 1-й Верстатний в-д, 2-й Верстатний в-д, Верстатобудівна вул. (б.3-7), Героїв Харкова пр. (б.299), Дробицька вул., Електровозна вул., Електровозний в-д, Електровозний пр-д, Івана Каркача б-р, Івана Каркача в-д, Івана Каркача вул., Івана Каркача пров., Конструкторська вул., Конструкторський пров., Конструкторський пр-д, Лазурна вул., Луї Пастера пр-д, Миру вул., Михайла Комарова вул., Мохнацька вул., Мохнацький в-д, Новицька вул., Новицький пров., Підшипникова вул., Підшипниковий пров., Плиткова вул., Плиткове сел., Плитковий в-д, Плитковий пр-д, Плитковий тупик, Пономаренківська вул., Пономаренківський в-д, Пономаренківський пр-д, Пономаренківський пров., П’ятихатська вул., Роганська вул., Роганський пр-д, Роганський пров., Роганський тупик, Сепараторний пр-д, Тиха вул., Уютна вул., Шарикова вул., Шариковий в-д, Шариковий пр-д.

Нагадаємо, у АТ “Харківобленерго” попереджали, що сильні пориви вітру можуть призвести до падіння дерев, електроопор та обриву дротів. Тому енергетики нагадали, як діяти під час негоди: закликають не наближатися до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів, про пошкодження електромереж слід зателефонувати до кол-центру обленерго, у випадку потреби слід викликати Службу порятунку 101, до приїзду відповідних служб потрібно забезпечити охорону прилеглої території, щоб уникнути ураження електричним струмом випадкових перехожих або тварин.

Читайте також: На море з Харкова тепер можна буде їздити щодня: подробиці від УЗ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові пролунало 10 вибухів: є постраждалі, горять гаражі (доповнено)
У Харкові пролунало 10 вибухів: є постраждалі, горять гаражі (доповнено)
01.06.2026, 01:40
Яким буде літо 2026 року і чи вплине супер Ель-Ніньйо – прогноз метеорологині
Яким буде літо 2026 року і чи вплине супер Ель-Ніньйо – прогноз метеорологині
31.05.2026, 08:00
Безплатно, але не все: як перетворюють на “салтівський рай” пляж на Журавлівці
Безплатно, але не все: як перетворюють на “салтівський рай” пляж на Журавлівці
31.05.2026, 18:03
Теорія вибитих вікон: психіатр висловився, чи треба прикрашати Харків (відео)
Теорія вибитих вікон: психіатр висловився, чи треба прикрашати Харків (відео)
31.05.2026, 21:03
Поки прохолодно, дощ, гроза: прогноз погоди по Харкову й області на 1 червня
Поки прохолодно, дощ, гроза: прогноз погоди по Харкову й області на 1 червня
31.05.2026, 20:01
«Карпатська зміна»: куди і навіщо масово вивозять дітей з Харківщини
«Карпатська зміна»: куди і навіщо масово вивозять дітей з Харківщини
31.05.2026, 19:17

Новини за темою:

23.04.2026
Півтори тисячі будинків у Харкові залишаться без світла у суботу — адреси
08.04.2026
Як 9 квітня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
02.04.2026
3 квітня зранку вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
26.03.2026
Частина селища під Харковом залишиться без світла в неділю
24.03.2026
Сьогодні у Харківській області знову відключатимуть світло – коли


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «1 червня не буде світла в одному з районів Харкова: адреси», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2026 в 10:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Харківобленерго” повідомили, що у понеділок, 1 червня, частково будуть знеструмлені мешканці Індустріального району.".