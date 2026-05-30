1 червня не буде світла в одному з районів Харкова: адреси

В АТ “Харківобленерго” повідомили, що у понеділок, 1 червня, частково будуть знеструмлені мешканці Індустріального району.

Світла не буде з 8:00 до 18:00. У цей час енергетики проведуть ремонтні роботи в електромережах.

Без світла залишаться мешканці будинків за такими адресами:

Автоматний пр-д, Верстатна вул., Верстатний пров., 1-й Верстатний в-д, 2-й Верстатний в-д, Верстатобудівна вул. (б.3-7), Героїв Харкова пр. (б.299), Дробицька вул., Електровозна вул., Електровозний в-д, Електровозний пр-д, Івана Каркача б-р, Івана Каркача в-д, Івана Каркача вул., Івана Каркача пров., Конструкторська вул., Конструкторський пров., Конструкторський пр-д, Лазурна вул., Луї Пастера пр-д, Миру вул., Михайла Комарова вул., Мохнацька вул., Мохнацький в-д, Новицька вул., Новицький пров., Підшипникова вул., Підшипниковий пров., Плиткова вул., Плиткове сел., Плитковий в-д, Плитковий пр-д, Плитковий тупик, Пономаренківська вул., Пономаренківський в-д, Пономаренківський пр-д, Пономаренківський пров., П’ятихатська вул., Роганська вул., Роганський пр-д, Роганський пров., Роганський тупик, Сепараторний пр-д, Тиха вул., Уютна вул., Шарикова вул., Шариковий в-д, Шариковий пр-д.

Нагадаємо, у АТ “Харківобленерго” попереджали, що сильні пориви вітру можуть призвести до падіння дерев, електроопор та обриву дротів. Тому енергетики нагадали, як діяти під час негоди: закликають не наближатися до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів, про пошкодження електромереж слід зателефонувати до кол-центру обленерго, у випадку потреби слід викликати Службу порятунку 101, до приїзду відповідних служб потрібно забезпечити охорону прилеглої території, щоб уникнути ураження електричним струмом випадкових перехожих або тварин.