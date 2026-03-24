Сьогодні у Харківській області знову відключатимуть світло – коли
Зображення створене ШІ
Через складну ситуацію в енергосистемі після ударів РФ за вказівкою НЕК “Укренерго” сьогодні, 24 березня, у Харківській області запровадили графіки погодинних відключень світла, передають у АТ “Харківобленерго”.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 19:00-22:00
1.2 19:00-22:00
2.2 08:30-10:00
6.1 06:00-08:30; 16:00-19:00
6.2 16:00-19:00
Список адрес з чергами — ТУТ.
Також з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
В обленерго наголосили, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому закликали абонентів стежити за повідомленнями на офіційних ресурсах.
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: АО "Харьковоблэнерго", графіки, світло, Харків, харківщина;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 09:23;