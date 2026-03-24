Сьогодні у Харківській області знову відключатимуть світло – коли

Через складну ситуацію в енергосистемі після ударів РФ за вказівкою НЕК “Укренерго” сьогодні, 24 березня, у Харківській області запровадили графіки погодинних відключень світла, передають у АТ “Харківобленерго”.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 19:00-22:00

1.2 19:00-22:00

2.2 08:30-10:00

6.1 06:00-08:30; 16:00-19:00

6.2 16:00-19:00

Список адрес з чергами — ТУТ.

Також з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

В обленерго наголосили, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому закликали абонентів стежити за повідомленнями на офіційних ресурсах.