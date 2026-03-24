Сьогодні у Харківській області знову відключатимуть світло – коли

Суспільство 09:23   24.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через складну ситуацію в енергосистемі після ударів РФ за вказівкою НЕК “Укренерго” сьогодні, 24 березня, у Харківській області запровадили графіки погодинних відключень світла, передають у АТ “Харківобленерго”.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 19:00-22:00

1.2 19:00-22:00

2.2 08:30-10:00

6.1 06:00-08:30; 16:00-19:00

6.2 16:00-19:00

Список адрес з чергами —  ТУТ. 

Також з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

В обленерго наголосили, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому закликали абонентів стежити за повідомленнями на офіційних ресурсах.

Читайте також: Було пряме влучення FPV-дрону електричкою: є загиблий та постраждалі

Харків знову під ударами – повторний “приліт” у Слобідському районі
Харків знову під ударами – повторний “приліт” у Слобідському районі
24.03.2026, 09:32
Було пряме влучання FPV-дрону по електричці: є загиблий та постраждалі
Було пряме влучання FPV-дрону по електричці: є загиблий та постраждалі
24.03.2026, 08:34
Після удару по електричці на Харківщині скасували частину поїздів
Після удару по електричці на Харківщині скасували частину поїздів
24.03.2026, 09:04
Новини Харкова — головне 24 березня: удари по місту, атака на електричку
Новини Харкова — головне 24 березня: удари по місту, атака на електричку
24.03.2026, 09:17
Сьогодні 24 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 березня 2026: яке свято та день в історії
24.03.2026, 06:00
Сьогодні вранці зафіксували удар по Слобідському району
Сьогодні вранці зафіксували удар по Слобідському району
24.03.2026, 07:15

Новини за темою:

20.03.2026
Сьогодні в Харківській області знову відключатимуть світло
18.03.2026
Як відключатимуть світло в Харківській області 19 березня — графік
18.03.2026
Світло повернули у Золочів після нічної атаки БпЛА
16.03.2026
Стало відомо, як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині
13.03.2026
Як вимикатимуть світло в Харківській області 14 березня — графік


