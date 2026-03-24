Було пряме влучання FPV-дрону по електричці: є загиблий та постраждалі

Події 08:34   24.03.2026
У Харківській облпрокуратурі повідомили, що 24 березня близько 05:20 росіяни атакували FPV-дроном приміський потяг Слатине-Харків. 

За попередньою інформацією, для удару російська армія використала FPV-дрон, який поцілив у вагон потяга, що в той момент перебував на станції Слатине“, – зазначили в прокуратурі.

Обстріл електрички на Харківщині 24 березня

На місці “прильоту” загинув 61-річний чоловік, а машиніст та його помічник отримали гостру стресову реакцію.

Обстріл електрички на Харківщині 24 березня

“За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування. Справу кваліфіковано як воєнний злочин, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Якщо вам цікава новина: «Було пряме влучання FPV-дрону по електричці: є загиблий та постраждалі»

