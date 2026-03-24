Було пряме влучання FPV-дрону по електричці: є загиблий та постраждалі

У Харківській облпрокуратурі повідомили, що 24 березня близько 05:20 росіяни атакували FPV-дроном приміський потяг Слатине-Харків.

“За попередньою інформацією, для удару російська армія використала FPV-дрон, який поцілив у вагон потяга, що в той момент перебував на станції Слатине“, – зазначили в прокуратурі.

На місці “прильоту” загинув 61-річний чоловік, а машиніст та його помічник отримали гостру стресову реакцію.

“За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування. Справу кваліфіковано як воєнний злочин, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.