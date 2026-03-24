Було пряме влучання FPV-дрону по електричці: є загиблий та постраждалі
У Харківській облпрокуратурі повідомили, що 24 березня близько 05:20 росіяни атакували FPV-дроном приміський потяг Слатине-Харків.
“За попередньою інформацією, для удару російська армія використала FPV-дрон, який поцілив у вагон потяга, що в той момент перебував на станції Слатине“, – зазначили в прокуратурі.
На місці “прильоту” загинув 61-річний чоловік, а машиніст та його помічник отримали гостру стресову реакцію.
“За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування. Справу кваліфіковано як воєнний злочин, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.
Популярно
Новини за темою:
Категорії: Події, Україна; Теги: атака РФ, обстріл, приліт, харківщина, электричка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
«Було пряме влучання FPV-дрону по електричці: є загиблий та постраждалі»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 08:34;