Было прямое попадание FPV-дрона по электричке: есть погибший и пострадавшие
В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что 24 марта около 05:20 россияне атаковали FPV-дроном пригородный поезд Слатино-Харьков.
«По предварительной информации, для удара российская армия использовала FPV-дрон, попавший в вагон поезда, находившегося в тот момент на станции Слатино», – отметили в прокуратуре.
На месте «прилета» погиб 61-летний мужчина, а машинист и его помощник получили острую стрессовую реакцию.
«При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование. Дело квалифицировано как военное преступление, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.
Читайте также: В течение суток спасатели ликвидировали 15 пожаров в экосистемах региона
Категории: Происшествия, Украина; Теги: атака РФ, обстрел, прилет, харьковщина, электричка;
Дата публикации материала: 24 марта 2026 в 08:34;