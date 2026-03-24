Было прямое попадание FPV-дрона по электричке: есть погибший и пострадавшие

В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что 24 марта около 05:20 россияне атаковали FPV-дроном пригородный поезд Слатино-Харьков.

«По предварительной информации, для удара российская армия использовала FPV-дрон, попавший в вагон поезда, находившегося в тот момент на станции Слатино», – отметили в прокуратуре.

На месте «прилета» погиб 61-летний мужчина, а машинист и его помощник получили острую стрессовую реакцию.

«При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование. Дело квалифицировано как военное преступление, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

